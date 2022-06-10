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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı: Türk Lirası varlıklarına erişim imkanı genişletilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı: Türk Lirası varlıklarına erişim imkanı genişletilecek

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir." dedi.

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