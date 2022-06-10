Kira artışına yüzde 25 sınırı! Kimleri kapsıyor? Ev satılsa da eski sözleşme devrede olacak mı? Merak edilenler yanıt buldu





İŞ YERİ KİRALARINA ÜST SINIR TALEBİ

REEL sektör, perakendeciler iş yeri kiralarına üst sınır getirilmesini talep etti. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, iş yeri kiralarına üst sınır getirilmesi halinde maliyet kalemlerinden birindeki artışın frenleneceğini, bu adımın da TÜFE'nin dizginlenmesine önemli katkı yapacağını bildirdi. Öncel, "Benzer bir sınır işyerleri için de gelmeli. Mülk sahiplerinin mağdur olmamaları ve kiracı ile karşı karşıya gelmemeleri için kira gelirlerine de vergi kolaylığı sağlanmasını öneriyoruz. Kira, perakende sektörü için en önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturuyor. Her türlü mal ve hizmetin maliyetindeki artış da er veya geç fiyatlara yansıyor. İş yeri kiralarına üst sınır getirilirse maliyet kalemlerinden birindeki artış frenlenir" dedi.