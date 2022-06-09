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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinin yatırıldığını duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.06.2022
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinin yatırıldığını duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 238 milyon lira yatırıldığını bildirdi.

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