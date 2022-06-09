%25 kira zam oranı nasıl uygulanacak? 2022 yeni kira düzenlemesi ile kira artışı nasıl hesaplanacak? Tek tek açıklandı
%25 kira zam oranı nasıl uygulanacak? Konutlarda kira artışına sınırlama getiren düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kira düzenlemesine ilişkin detayları açıklamasının ardından, kira hesaplamasının nasıl yapılacağı merak ediliyordu. Ev sahibi ve kiracıların yeni düzenlemeye ilişkin araştırdığı sorular yanıt buldu. Peki, %25 kira zam oranı nasıl uygulanacak? 2022 yeni kira düzenlemesi ile kira artışı nasıl hesaplanacak? İşte cevaplar...
%25 kira zam oranı nasıl uygulanacak? Fahiş fiyat artışı sonrası ev sahibi ve kiracıları sevindirecek yeni kira düzenlemesinin detayları belli oldu. TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarına getirilen bedelin yüzde 25'i geçmemesine ilişkin düzenleme kabul edildi. Bu gelişmelerin ardından bazı sorular gündeme geldi. Peki, %25 kira zam oranı nasıl uygulanacak? 2022 yeni kira düzenlemesi ile kira artışı nasıl hesaplanacak? İşte haberin detayları...
%25 KİRA ZAM ORANI NASIL UYGULANACAK
Yeni kira düzenlemesinin arından ev sahibi ve kiracılar tarafından bazı sorular araştırılmaya başlandı. NTV'de canlı yayınına katılan Gayrımenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, kira zammı ile ilgili en çok sorulan 5 sorunun yanıtı şu şekilde açıkladı:
1- Geçmişe dönük yapılan kira anlaşmalarını da etkileyecek mi?
TBMM'de yeni kabul edilen kira artışı sınırının uygulanabilmesi için 1 Temmuz'da başlayıp 30 Haziran'da biten sözleşme olması gerekiyor. Düzenleme, halihazırda oturan ve oturmaya devam eden özellikle de 1. ve 5. yılı arasında uzama dönemi gelmiş kiracılar için bir can simidi oldu. Daha çok eski kiracıları koruyan bir düzenleme söz konusu oldu.
3- Kira tespit davası açan ev sahipleri ne yapacak?
Ev sahibi kira tespit davası için ihtarname çekmiş ise ve kiracı 5.yılı doldurmuşsa davayı açar, mahkemeye gider, mahkeme bilirkişi atar. Tüm kriterler bilirkişi tarafından tespit edilir.
Hakim, hakkaniyet oranında indirim de uygulayarak kirayı yeniden belirler.
Kiracı kira dönemi gelince yüzde 25 artış yapacak. Fakat kiracı 5. yılını doldurduysa ev sahibi bunun üzerinde bir artış da talep edebilir.
4- Yasa Meclis'ten geçmeden önce yapılmış kira sözleşmeleri devam eden vatandaşlar da yüzde 25'lik artış sınırına geri dönme hakkına sahip olabilirler mi?
Bu kira artış sınırının uygulanabilmesi için 1 Temmuz'da başlayıp 30 Haziran'da biten kira sözleşmesi olması gerekiyor. Yani 1 Temmuz'da yenilenen kira sözleşmesi olmalı.
5- Ev sahibi evi satarsa haklarım ne olacak?
Ev satıldığı takdirde kiracının eski kira sözleşmesi devam eder. Yeni malikin mevcut kiracıya iki hakkı var.
Ya 6 ay süre verir ya da eski kira sözleşmesinin bitim tarihinde 1 ay içerisinde dava açabilir. Yeni malikin dava açabilmesi için ihtiyacı olduğunu ispat etmesi gerekir.
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- %25 kira zam oranı nasıl uygulanacak? 2022 yeni kira düzenlemesi ile kira artışı nasıl hesaplanacak? Tek tek açıklandı
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