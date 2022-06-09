%25 kira zam oranı nasıl uygulanacak? 2022 yeni kira düzenlemesi ile kira artışı nasıl hesaplanacak? Tek tek açıklandı

%25 kira zam oranı nasıl uygulanacak? Fahiş fiyat artışı sonrası ev sahibi ve kiracıları sevindirecek yeni kira düzenlemesinin detayları belli oldu. TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarına getirilen bedelin yüzde 25'i geçmemesine ilişkin düzenleme kabul edildi. Bu gelişmelerin ardından bazı sorular gündeme geldi. Peki, %25 kira zam oranı nasıl uygulanacak? 2022 yeni kira düzenlemesi ile kira artışı nasıl hesaplanacak? İşte haberin detayları...

%25 KİRA ZAM ORANI NASIL UYGULANACAK

Yeni kira düzenlemesinin arından ev sahibi ve kiracılar tarafından bazı sorular araştırılmaya başlandı. NTV'de canlı yayınına katılan Gayrımenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, kira zammı ile ilgili en çok sorulan 5 sorunun yanıtı şu şekilde açıkladı: