Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan engelliler için korumalı işyerlerine ödenek açıklaması
Hükümet engelliler için korumalı işyerlerine ödenek aktarmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2021'de bu ödemenin 670 bin TL'yi geçtiğini vurguladı. Engelliler için korumalı işyerlerine 2016'dan itibaren ise toplam 2 milyon 276 nin TL destek verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz yıl engelliler için korumalı işyerlerine 670 bin TL ödenek aktarıldığını belirtirken korumalı işyerlerinin kurulmaya başlandığı 2016 tarihinden itibaren bu işyerlerinde çalışan engelli bireyler için toplam 2 milyon 276 nin TL destekte bulunulduğunu ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli vatandaşların üretken, bağımsız bireyler olarak toplumsal hayata katılımını destekleyen politikaları kapsamında korumalı istihdam modelini yürüttüklerini belirterek, Bakanlığın sadece mali olarak değil, teknik açıdan da desteklediği çalışma ortamları özel olarak düzenlenen korumalı işyerlerinde en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli kişilerin çalışabildiğini kaydetti.
Söz konusu işyerlerinin devlet desteği alabilmesi için belirtilen özelliklere sahip asgari 5 engelliyi istihdam etmesi gerektiğini ifade eden Bakan Yanık, "Korumalı işyerleri, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın özel sektör ile iş birliğinde ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak istihdam edilmelerini ve uzun süreli iş hayatında kalmalarını sağlıyor. En az 5 zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı ve engelli bireylerin sayısının toplam işçi sayısına oranı yüzde 50'den az olmayan işyerinin işvereni, korumalı işyeri statüsünü kazanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunabiliyor." diye konuştu.
KORUMALI İŞYERLERİNE HER BİR ENGELLİ ÇALIŞAN İÇİN 1.298 TL DESTEK
Bakan Yanık, Bakanlık olarak 2021 yılında korumalı işyerlerine her bir engelli çalışanı için aylık 991,69 TL destek sağlarken, 2022 yılının ilk 6 ayı için bu desteği 1.298 TL'ye yükselttiklerini kaydederek, "Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl engellilerimiz için korumalı işyerlerine 670 bin TL ödenek aktarıldı. Ayrıca korumalı işyerlerinin kurulmaya başlandığı 2016 yılından bugüne kadar bu işyerlerinde çalışan engelli bireyler için toplam 2 milyon 276 bin TL destekte bulunduk." dedi.
KORUMALI İŞ YERİ NEDİR?
Korumalı İş Yeri; işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyeri olarak tanımlanıyor.
Korumalı işyerlerinde; en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engeli olanlar çalışabiliyor. Korumalı işyerinde belirtilen özelliklere sahip en az 5 engellinin çalışması gerekiyor.
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