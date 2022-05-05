Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan engelliler için korumalı işyerlerine ödenek açıklaması

KORUMALI İŞ YERİ NEDİR?

Korumalı İş Yeri; işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyeri olarak tanımlanıyor.

Korumalı işyerlerinde; en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engeli olanlar çalışabiliyor. Korumalı işyerinde belirtilen özelliklere sahip en az 5 engellinin çalışması gerekiyor.