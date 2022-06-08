Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan yaşlı ve engelli aylıkları açıklaması! Ödemeler yapıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Haziran ayı ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yattığını açıkladı. Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Haziran ayına ilişkin 1 milyar 499 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.
Haziran ayı çerçevesinde yaklaşık 837 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 662 milyon TL de engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.
HAZİRAN AYINDA YATAN TOPLAM TUTAR 1 MİLYAR 499 MİLYON TL
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Haziran ayında 1 milyar 499 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? 2022 GS Başkan adayları kimler? Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı takvimi...
- Sağlık çalışanlarına müjde! Aile hekimlerine 'uzmanlık' yolu açılıyor! Ek ödeme tavan fiyatı artacak! Doktor ve hemşire maaşı...
- Kira artışında sabit oran yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılacak? Kira zammı ne kadar olacak? SON DAKİKA
- Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 8 Haziran mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt zammı...
- Meslek meslek hesaplama yapıldı! 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli aylığı ve ikramiye artışı...
- Resmi açıklama: 3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak? 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek? Tarih belli oldu
- MEB son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 LGS lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
- 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
- Survivor bireysel oyuna ne zaman dönecek? Survivor 2022 bireysel oyunlar başladı mı 2022?
- Masterchef 2022 ne zaman başlayacak? Masterchef 2022 yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor? MEB il içi ve il dışı tayin atama takvimi açıklandı?
- Survivor kim elendi son dakika? 7 Haziran Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması....