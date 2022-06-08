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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan yaşlı ve engelli aylıkları açıklaması! Ödemeler yapıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.06.2022
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan yaşlı ve engelli aylıkları açıklaması! Ödemeler yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Haziran ayı ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yattığını açıkladı. Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Haziran ayına ilişkin 1 milyar 499 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Haziran ayı çerçevesinde yaklaşık 837 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 662 milyon TL de engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

HAZİRAN AYINDA YATAN TOPLAM TUTAR 1 MİLYAR 499 MİLYON TL

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Haziran ayında 1 milyar 499 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

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