Türkiye’den 22 milyon dolarlık ihracat! Balık unu ve yağında zirve

Söz konusu dış satımdan 22 milyon 193 bin 838 dolar gelir sağlandığını aktaran Kobya, "Geçen yılın aynı döneminde 6 bin 294 ton balık unu ve yağı ihracatından 12 milyon 981 bin 539 dolar kazanç sağlanmıştı. Ülkemizden yapılan balık unu ve yağı ihracatı miktarda yüzde 26, değerde de yüzde 71 artmış oldu." dedi.

Kobya, Peru, Norveç ve Fransa'nın en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler olduğuna işaret ederek geçen yıldan farklı olarak Fransa, Yemen ve Almanya'ya da bu dönem ihracat yapıldığını kaydetti.