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Türkiye'den 22 milyon dolarlık ihracat! Balık unu ve yağında zirve

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.06.2022
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Türkiye’den 22 milyon dolarlık ihracat! Balık unu ve yağında zirve

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, ocak-mayıs döneminde yapılan balık unu ve yağı ihracatı hakkında açıklama yaptı. Elde edilen gelirin yüzde 71 artarak 22 milyon 193 bin 838 dolara ulaştığı belirtildi.

Türkiye'den, ocak-mayıs döneminde yapılan balık unu ve yağı ihracatıyla elde edilen gelir yüzde 71 artarak 22 milyon 193 bin 838 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, yılın 5 ayında 17 ülkeye 7 bin 921 ton balık unu ve yağı ihraç edildiğini belirtti.

Söz konusu dış satımdan 22 milyon 193 bin 838 dolar gelir sağlandığını aktaran Kobya, "Geçen yılın aynı döneminde 6 bin 294 ton balık unu ve yağı ihracatından 12 milyon 981 bin 539 dolar kazanç sağlanmıştı. Ülkemizden yapılan balık unu ve yağı ihracatı miktarda yüzde 26, değerde de yüzde 71 artmış oldu." dedi.

Kobya, Peru, Norveç ve Fransa'nın en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler olduğuna işaret ederek geçen yıldan farklı olarak Fransa, Yemen ve Almanya'ya da bu dönem ihracat yapıldığını kaydetti.

Balık unu ve yağı dış satımında Trabzon'un ön plana çıktığına dikkati çeken Kobya, Trabzon'dan Peru, Norveç, Fransa, Kolombiya ve İsrail'e 7 bin 478 ton balık unu ve yağı ihracatından 21 milyon 236 bin 367 dolar kazanç sağlandığını ifade etti.

Kobya, sektörün her geçen yıl gelişme gösteren ihracatının ilerleyen zamanda ülkeye daha fazla katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

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