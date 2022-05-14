Evde bakım maaşı hangi illere yattı? 2022 Mayıs ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? Bakan Yanık duyurdu

Evde bakım yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin hangi tarihte yatacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili detayları açıkladı.Peki, evde bakım maaşı hangi illere yattı? 2022 Mayıs ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

MAYIS AYI EVDE BAKIM YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı, 15 Mayıs Pazar günü itibarıyla hesaplara yatırılacak. Bakan Derya Yanık yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlık olarak engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerimizi Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz" dedi.