Evde bakım maaşı hangi illere yattı? 2022 Mayıs ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? Bakan Yanık duyurdu
Evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Mayıs ayı evde bakım yardımı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için mayıs ayında toplam 1 milyar 278 milyon TL evde bakım yardımı ödenecek. Söz konusu ödemeler ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, evde bakım maaşı hangi illere yattı? 2022 Mayıs ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Evde bakım yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin hangi tarihte yatacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili detayları açıkladı.Peki, evde bakım maaşı hangi illere yattı? 2022 Mayıs ayı evde bakım yardımı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
MAYIS AYI EVDE BAKIM YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı, 15 Mayıs Pazar günü itibarıyla hesaplara yatırılacak. Bakan Derya Yanık yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlık olarak engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerimizi Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz" dedi.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL evde bakım yardımını yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz. Bu ay 543 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanacak. Yarın başlayacak ödemeler 20 Mayıs'ta tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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