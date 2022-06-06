3600 ek gösterge sonrası öğretmen maaşı ne kadar olacak? 2022 emekli öğretmen maaşı ve ikramiyesi kaç TL?

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Son düzenlenen 3600 ek gösterge taslağına göre; ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak. Ayrıca yansıtma oranı da müzakereler sonucunda belirlenecek.