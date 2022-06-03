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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması! Düşüş eğilimine girdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyon açıklaması! Düşüş eğilimine girdi

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koydu."  ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koydu." ifadelerine yer verdi.

Bakan Nebati, "Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerekleşen tüfe aylık artış oranı mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir." dedi.

İşte Bakan Nebati'nin enflasyon rakamları hakkında yaptığı açıklama;

Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir.

Küresel salgın ve savaş ortamının tetiklediği gıda ve enerji başta olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar ve tedarik zincirlerinde oluşan bazı aksaklıklar, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz enflasyon artışlarında da temel bir rol oynuyor.

Uyguladığımız politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesini ve enflasyondaki gevşemenin artarak devamını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Önümüzdeki süreçte, olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle, tarımsal üretimimizde gerçekleşmesini beklediğimiz artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğini öngörüyoruz.

Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz.

Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz!

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