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Genel Müdür maaşı 3600 ek gösterge ile ne kadar olacak? 2022 Genel Müdür maaşı ne kadar, kaç TL artacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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Genel Müdür maaşı 3600 ek gösterge ile ne kadar olacak? 2022 Genel Müdür maaşı ne kadar, kaç TL artacak?

Genel müdür maaşı 3600 ek gösterge ile ne kadar olacak? Hükümet ile Memur-Sen arasında yılbaşından beri devam eden 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergelerin düzenlenmesini içeren görüşmeler tamamlandı. Başkan Erdoğan bugün 3600 ek göstergenin detaylarını açıklayacak. Bu kapsamda gözler yeni maaşlara çevrildi. Peki, Genel Müdür maaşı 3600 ek gösterge ile ne kadar olacak? 2022 Genel Müdür maaşı ne kadar, kaç TL artacak? İşte cevaplar...

3600 ek gösterge ile Genel Müdür maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi bugün kamuoyuna duyurulacak. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası Genel Müdür maaşının ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Genel Müdür maaşı 3600 ek gösterge ile ne kadar olacak? 2022 Genel Müdür maaşı ne kadar, kaç TL artacak? İşte haberin detayları...

GENEL MÜDÜR MAAŞI 3600 EK GÖSTERGE İLE NE KADAR OLACAK?

Genel Müdür

Mevcut ek gösterge: 6400
Yeni ek gösterge: 6800

Mevcut emekli maaşı: 14.217
Yeni emekli maaşı: 14.295

Mevcut emekli ikramiyesi: 300.736
Yeni emekli ikramiyesi: 303.561

Genel Müdür Yardımcısı

Mevcut ek gösterge: 3600
Yeni ek gösterge: 4800

Mevcut emekli maaşı: 9.800
Yeni emekli maaşı: 10.407

Mevcut emekli ikramiyesi: 247.408
Yeni emekli ikramiyesi: 269.304

GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA!

3600 ek gösterge hazırlıkları bugün açıklanacak. Uzunca bir süredir, çalışan ve emekli memurlarla ilgili 3600 ek gösterge hazırlığı yürüttüklerini hatırlatan Erdoğan, nihayet bu çalışmayı tamamladıklarını ve Meclisin takdirine sunma safhasına getirdiklerini bildirdi. Erdoğan bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Millete Sesleniş konuşmasınada bu hazırlığın detaylarını anlatacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

NELER DEĞİŞİYOR?

Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak.

Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.

KADEMELİ GEÇİŞ OLABİLİR

Verilecek ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor.

Yapılan çalışmalarda; kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek gösterge konusunun kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendirilmeye çalışıldı.

3600 ek gösterge ile öğretmen maaşı ne kadar olacak? 3600 EK GÖSTERGE İLE ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

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