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Polis maaşı 3600 ek gösterge sonrası ne kadar olacak? 20222 polis maaşı ek gösterge ile kaç TL artacak? Son durum...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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Polis maaşı 3600 ek gösterge sonrası ne kadar olacak? 20222 polis maaşı ek gösterge ile kaç TL artacak? Son durum...

3600 ek gösterge sonrası polis maaşı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği 3600 gösterge çalışmaları tamamlandı. Son taslak belirlenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yeni düzenlemenin detaylarını kamuoyuyla paylaşacak. Şimdi ise en çok merak edilenler arasında polis maaşı yer aldı. Peki, 3600 ek gösterge sonrası polis maaşı ne kadar olacak? 2022 emekli polis maaşı ve ikramiyesi kaç TL? İşte son gelişmeler...

Polis maaşı, 3600 ek gösterge düzenlemesi ile gündeme geldi. Polis ve polis emeklilerinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin detaylar bugün belli olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ek göstergede hangi formül uygulanacağını açıklayacak. Peki, 3600 ek gösterge sonrası polis maaşı ne kadar olacak? 2022 emekli polis maaşı ve ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

3600 EK GÖSTERGE SONRASI POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Polis

Mevcut ek gösterge: 2200
Mevcut emekli maaşı: 5.571

Yeni ek gösterge: 3600
Yeni emekli maaşı: 6.961

Mevcut emekli ikramiyesi: 200.258
Yeni emekli ikramiyesi: 250.408

GÖZLER KABİNE'DE!

Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek göstergenin detayları duyurulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası yeni düzenlemeyi kamuoyuyla paylaşacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Son düzenlenen 3600 ek gösterge taslağına göre; ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak. Ayrıca yansıtma oranı da müzakereler sonucunda belirlenecek.

GELİRLER ARTACAK

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesi. Memurların aylık ve emekli aylığına dahil ödeme unsurlarından olan ek gösterge aylığı, ek gösterge rakamı ile memur katsayısının çarpımı sonucu bulunuyor.

Ek gösterge, hali hazırda üst ve orta düzey yöneticilerin çoğunluğu ile merkezdeki kariyer meslek personelinin aylık tutarları içinde yer almasa bile emeklilik keseneklerinin hesaplanmasında rol oynuyor.

Ek gösterge asıl etkisini emekli aylığı ve emeklilik ikramiyesinde gösteriyor. Buna göre ek gösterge değişikli ile memurların görev aylıklarında, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde artış oluyor.

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