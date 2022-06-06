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Şube Müdürü maaşı 3600 ek gösterge sonrası ne kadar olacak? 2022 Emekli Şube Müdürü maaşı ne kadar, kaç TL artacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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Şube Müdürü maaşı 3600 ek gösterge sonrası ne kadar olacak? 2022 Emekli Şube Müdürü maaşı ne kadar, kaç TL artacak?

Şube Müdürü maaşı 3600 ek gösterge sonrası ne kadar olacak? 3600 ek gösterge düzenlemesi özellikle emekli maaşlarını ve ikramiyeleri artıracak. Bu kapsamda gözler Şube Müdürü maaşlarına çevrildi. Başkan Erdoğan'ın duyuracağı ek gösterge düzenlemesi heyecanla beklenirken, Şube Müdürü maaşlarının ne kadar artacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Şube Müdürü maaşı 3600 ek gösterge sonrası ne kadar olacak? 2022 Emekli Şube Müdürü maaşı ne kadar, kaç TL artacak? İşte cevaplar...

Şube Müdürü maaşı 3600 ek gösterge sonrası ne kadar olacak? Çalışan ve emekli memurlarla ilgili 3600 ek gösterge hazırlığı tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ek gösterge düzenlemesinin detaylarının açıklayacak. Bu kapsamda gözler maaşlarda nasıl bir artış olacağına çevrildi. Peki, Şube Müdürü maaşı 3600 ek gösterge sonrası ne kadar olacak? 2022 Emekli Şube Müdürü maaşı ne kadar, kaç TL artacak? İşte haberin detayları...

ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞI 3600 EK GÖSTERGE SONRASI NE KADAR OLACAK?

Şube Müdürü

Mevcut ek gösterge: 2200
Yeni ek gösterge: 3600

Mevcut emekli maaşı: 5.471
Yeni emekli maaşı: 6.861

Mevcut emekli ikramiyesi: 197.258
Yeni emekli ikramiyesi: 247.408

GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA!

3600 ek gösterge hazırlıkları bugün açıklanacak. Uzunca bir süredir, çalışan ve emekli memurlarla ilgili 3600 ek gösterge hazırlığı yürüttüklerini hatırlatan Erdoğan, nihayet bu çalışmayı tamamladıklarını ve Meclisin takdirine sunma safhasına getirdiklerini bildirdi. Erdoğan bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Millete Sesleniş konuşmasınada bu hazırlığın detaylarını anlatacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

NELER DEĞİŞİYOR?

Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak.

Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.

KADEMELİ GEÇİŞ OLABİLİR

Verilecek ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor.

Yapılan çalışmalarda; kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek gösterge konusunun kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendirilmeye çalışıldı.

Genel müdür maaşı 3600 ek gösterge ile ne kadar olacak? GENEL MÜDÜR MAAŞI 3600 EK GÖSTERGE İLE NE KADAR OLACAK?
3600 ek gösterge ile öğretmen maaşı ne kadar olacak? 3600 EK GÖSTERGE İLE ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

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