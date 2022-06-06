3600 ek gösterge ne zaman devreye girecek, geçerli olacak? 3600 ek gösterge maaşlara etki edecek mi, yansıyacak mı?
3600 ek gösterge ne zaman devreye girecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışan ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge için detayları Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıkladı. Düzenlemenin açıklanmasının ardından ne zaman uygulanacağı merak ediliyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman devreye girecek? 3600 ek gösterge maaşlara etki edecek mi, yansıyacak mı?
3600 ek gösterge ne zaman devreye girecek? 3600 ek gösterge maaşlara etki edecek mi, yansıyacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merakla beklenen 3600 ek gösterge için detaylar belli oldu. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan detayları duyurdu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman devreye girecek? 3600 ek gösterge maaşlara etki edecek mi, yansıyacak mı?
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?
Konunun detayları kısa süre içinde belli olacak. Açıklama geldiğinde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Maaşlara, ikramiyeye ek gösterge zammı
5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamada… Tüm detaylar bu açıklamayla belli olacak. Peki ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? İşte örnek hesaplamalar…
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge müjdesi 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini heyecanlandırdı. Milyonlar, Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamayı bekliyor. 3600 ek göstergeyle ilgili tüm detaylar bu açıklamayla ortaya çıkacak.
TÜM MESLEKLERİ KAPSIYOR
Başkan Erdoğan, dün, çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis aşamasına getirdiklerini belirterek, bugünkü kabine toplantısının ardından detaylarıyla anlatacağını söylemişti. Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" demişti.
NASIL YANSIYACAK?
Düzenleme; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamlarının 500-750 arası artırılması bekleniyor. Ek gösterge memurların maaşlarını artıracak. Ancak en büyük etkiyi emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde gösterecek. Ek göstergeler 2200'den 3600'e çıktığında maaşlarda bin 391 lirayı, ikramiyelerde ise 50 bin lirayı bulan artışlar görülecek.
YENİ YILDA YENİ GÖSTERGE
Düzenleme hızla TBMM'ye sevk edilecek. En geç Temmuz'da yasalaşması bekleniyor. Ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak.
EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.
MAAŞLAR NASIL DEĞİŞİYOR?
İŞTE ÖRNEK HESAPLAR
30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
MEVCUT
Ek gösterge: 2200
Emekli maaşı: 5.470 TL
Emekli ikramiyesi: 197.258 TL
YENİ
Ek gösterge: 3600
Emekli maaşı: 6.861 TL
Emekli ikramiyesi: 247.407 TL
FARK
Emekli maaşı: 1.391 TL
Emekli ikramiyesi: 50.149 TL
30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
MEVCUT
Ek gösterge: 3000
Emekli maaşı: 5.627 TL
Emekli ikramiyesi: 202.908 TL
YENİ
Ek gösterge: 4300
Emekli maaşı: 6.998 TL
Emekli ikramiyesi: 252.352 TL
FARK
Emekli maaşı: 1.371 TL
Emekli ikramiyesi: 49.444 TL
30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 10000
MEVCUT
Ek gösterge: 3600
Emekli maaşı: 9.310 TL
Emekli ikramiyesi: 247.407 TL
YENİ
Ek gösterge: 4800
Emekli maaşı: 9.917 TL
Emekli ikramiyesi: 269.304 TL
FARK
Emekli maaşı: 607 TL
Emekli ikramiyesi: 21.897 TL
30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
MEVCUT
Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 12000
Ek gösterge: 3600
Emekli maaşı: 9.799 TL
Emekli ikramiyesi: 247.407 TL
YENİ
Ek gösterge: 4800
Emekli maaşı: 10.407 TL
Emekli ikramiyesi: 269.304 TL
FARK
Emekli maaşı: 608 TL
Emekli ikramiyesi: 21.897 TL
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