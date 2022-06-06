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5 ayda İstanbul'a 1,1 milyon yolcu hızlı trenle geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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5 ayda İstanbul’a 1,1 milyon yolcu hızlı trenle geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geride kalan 5 ayda İstanbul'a 1 milyon 117 bin 317 yolcunun hızlı tren kullanarak geldiğini açıkladı. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Seyahatlerinde hızlı ve güvenli ulaşım aracı demir yolunu tercih eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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