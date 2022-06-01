THY’den yolcular için internet uygulaması! Yeni hizmet başladı

YENİ TEKNOLOJİLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yeni sunulan hizmet ile ilgili olarak "Dünyada en çok ülkeye uçan ve uluslararası bağlantıları en kapsamlı şekilde sağlayan havayolu olarak internet kapsama alanımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Bulutların üzerinde, misafirlerine yalnızca yer kürenin değil sanal dünyanın imkanlarını da en iyi şekilde sunan havayolu olmak için yeni teknolojiler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.