01 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY'den yolcular için internet uygulaması! Yeni hizmet başladı

THY'den yolcular için internet uygulaması! Yeni hizmet başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2022
ABONE OL
THY’den yolcular için internet uygulaması! Yeni hizmet başladı

Türk Hava Yolları, ‘kapıdan kapıya’ sistemiyle tüm seyahatlerde yolcular için internet hizmeti başlattığı. Sistem 131 THY uçağında devreye alınırken, diğer uçaklarda da kademeli olarak uygulanacak.

Türk Hava Yolları başlattığı 'kapıdan kapıya' sistemiyle yolcularına seyahatlerinin her anında kesintisiz internet hizmeti sunacak. Şu anda 131 uçağında sistemi devreye alan şirket, sistemi filosunda internet hizmeti sunduğu diğer uçaklara da kademeli olarak uygulayacak.

Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında sunduğu internet hizmetini güçlendiriyor. 2011 yılından beri yolcularına uçak içinde internet hizmeti sunan şirket, 'kapıdan kapıya' internet hizmetiyle yolcularına seyahatlerinin her anında kesintisiz internet hizmeti sunacak. Daha önce uçak 3 bin metreye yükseldiğinde aktif olan internet servisi, yeni sistemle uçağın kapısının kapandığı anda başlayıp, varış meydanında kapı açıldığı ana kadar kesintisiz verilecek.

131 UÇAKTA DEVREYE ALINDI

Mayıs ayı sonu itibarıyla kapıdan kapıya sistemini 74'ü dar, 57'si geniş gövde olmak üzere toplam 131 uçağında devreye alan THY, bu sistemi filosunda internet hizmeti sunduğu diğer uçaklara da kademeli olarak uygulayacak.

YENİ TEKNOLOJİLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yeni sunulan hizmet ile ilgili olarak "Dünyada en çok ülkeye uçan ve uluslararası bağlantıları en kapsamlı şekilde sağlayan havayolu olarak internet kapsama alanımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Bulutların üzerinde, misafirlerine yalnızca yer kürenin değil sanal dünyanın imkanlarını da en iyi şekilde sunan havayolu olmak için yeni teknolojiler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

THY’nin İstanbul-Buhara seferleri 7 Haziran’da başlayacak THY'NİN İSTANBUL-BUHARA SEFERLERİ 7 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK
Bakan Koca’dan sonra THY’den maske açıklaması BAKAN KOCA'DAN SONRA THY'DEN MASKE AÇIKLAMASI
Borsa İstanbul’da THY fırtınası! BORSA İSTANBUL'DA THY FIRTINASI!
İşte THY kabin memurlarının çalışması İŞTE THY KABİN MEMURLARININ ÇALIŞMASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA