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THY'nin İstanbul-Buhara seferleri 7 Haziran'da başlayacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2022
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THY’nin İstanbul-Buhara seferleri 7 Haziran’da başlayacak

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Buhara seferlerini 7 Haziran'da başlatacak. Yapılan açıklamada, "Yeni rotamız Buhara için uçuşlarımız başlıyor. 7 Haziran itibarıyla başlayacak seferlerimizde şimdi yerinizi ayırtabilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

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