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Bakan Koca'dan sonra THY'den maske açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.05.2022
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Bakan Koca’dan sonra THY’den maske açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kovid-19 sürecini askıya alan "maskelere veda" açıklaması sonrası bir mesaj da THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den geldi. Ekşi, yarından itibaren maskelerin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenlikleriyle gülümseyeceklerini belirtti.

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