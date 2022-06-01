Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ekonomi hakkında flaş açıklama! Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2023'e Doğru, 2050 Ufku" başlığı altında çevrim içi düzenlenen 21. Forum İstanbul Konferanslarının açılışında yaptığı konuşmada, dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelerden, Kovid-19'un ve Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomiye etkilerinden bahsetti.

Enerji ve emtia fiyatlarının artışın, tedarik kanallarındaki aksamaların ve nakliye maliyetlerindeki yükselişin tüm dünyada yüksek enflasyonu tetiklediğini dile getiren Nebati, diğer yandan dijitalleşme, teknolojik ve yeşil dönüşüm gibi konuların politika yapıcılar başta olmak üzere iş ve akademi dünyasının ajandasında üst sıralardaki yerini aldığını anlattı.

Nebati, son 20 yılda hızla kalkınan Türkiye'nin ihracat ve yüksek katma değer odaklı büyümesini daha da güçlendirmek için, tüm paydaşlarla koordinasyon içinde çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.