"Dünya Kabin Memurları Günü" dolayısıyla THY kabin memurlarının çalışması görüntülendi

"GÖZLEM YETENEĞİMİZİN GÜÇLÜ OLMASI GEREKİYOR"

THY Kabin Amiri Serpil İnce, THY macerasının aslında doğduğu an itibarıyla başladığını belirterek, babasının 35 yıl çalıştıktan sonra THY'den emekli olduğunu, ablasının kabinde görev yaptığını, abisinin ilk erkek kabin memurlarından (steward) olduğunu, kendisinin de 1993 yılında büyük aile olarak nitelendirdiği THY'ye katıldığını anlattı.

İlk uçuşunu hatırladığını, aslında kendisi için yabancı bir durumun söz konusu olmadığını, uçaklara aşina olduğunu ifade eden İnce, ilk uçuşunu Münih'e gerçekleştirdiğini, bunun kendisi için heyecandan çok, gurur verici bir unsur olduğunu söyledi.