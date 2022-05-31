"Dünya Kabin Memurları Günü" dolayısıyla THY kabin memurlarının çalışması görüntülendi
Anadolu Ajansı (AA), 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü dolayısıyla Türk Hava Yolları (THY) kabin memurlarının çalışmalarını görüntülendi. THY Kabin Amiri Serpil İnce, "Uçuş saati konusunu arkadaşlarla konuşuyorduk. 22 bin saate denk düşüyor, yani yaklaşık olarak 2,5-3 yıl non-stop uçuş olarak değerlendirebilirsiniz. Ülkemizi temsil ediyor olmak, kabin içinde Türk kültürünü, Türk misafirperverliğini de bir nebze de olsun tanıtıyor olmak gurur verici bir durum” derken THY Kabin Memuru Ali Haydar Sancaktar, “Gittiğimiz yerlerde, gördüğümüz coğrafyalarda farklı kültürler ve farklı lezzetler oluyor. Bu da bize işimizde çok büyük motivasyon sağlıyor” ifadelerini kullandı.
AA ekibi, 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü dolayısıyla THY'nin kabin memurlarının bir çalışma gününü görüntülemek üzere İstanbul-Antalya uçuşuna katıldı.
Yolcuların güvenliği ve konforu için 29 yıldır bu mesleği icra eden Serpil İnce ve mesleğinin henüz başında, 2,5 yıldır kabin memurluğu yapan Ali Haydar Sancaktar, mesleklerinin zor ve güzel yanlarını anlattı.
"GÖZLEM YETENEĞİMİZİN GÜÇLÜ OLMASI GEREKİYOR"
THY Kabin Amiri Serpil İnce, THY macerasının aslında doğduğu an itibarıyla başladığını belirterek, babasının 35 yıl çalıştıktan sonra THY'den emekli olduğunu, ablasının kabinde görev yaptığını, abisinin ilk erkek kabin memurlarından (steward) olduğunu, kendisinin de 1993 yılında büyük aile olarak nitelendirdiği THY'ye katıldığını anlattı.
İlk uçuşunu hatırladığını, aslında kendisi için yabancı bir durumun söz konusu olmadığını, uçaklara aşina olduğunu ifade eden İnce, ilk uçuşunu Münih'e gerçekleştirdiğini, bunun kendisi için heyecandan çok, gurur verici bir unsur olduğunu söyledi.
29 yıldır bu mesleği yaptığını aktaran İnce, mesleğinin zor ve avantajlı yanlarına ilişkin şunları kaydetti:
"Zor yanı şu şekilde ifade edebilirim; biz hizmet sektörü olarak gözüküyoruz, uçakta servis yapan, gözüken yüzümüz o şekilde. Ancak emniyet ve güvenlik açısından bakılacak olursa yolcuya hissettirmediğimiz ama bizleri en çok ilgilendiren bölüm, uçuş emniyeti, uçuş güvenliği. Doğal olarak bu da insanda otomatik olarak bir iş yükü oluşturuyor. Aslında bir yük değil, büyük bir sorumluluk oluşturuyor. Proaktif olmamız gerekiyor. Gözlem yeteneğimizin güçlü olması gerekiyor. Bu da işimizin en can alıcı noktalarından biri diyebilirim. Değişik ülkeleri görüyor olmak, farklı kültürleri tanıyor olmak, kendimize değer katıyor olmak açısından da son derece kıymetli bir avantaj söz konusu."
MESLEK HAYATININ YAKLAŞIK 22 BİN SAATİNİ UÇUŞTA GEÇİRDİ
Serpil İnce, en uzun uçuşunu 2000 yılında Sidney Olimpiyatları için sporcu kafilesini götürdüklerinde yaptığını ifade ederek, "Uçuş sırasında birçok ilginç olayla karşılaştık ama benim en çok aklımda kalan kısım, 1987 yılında Barış Manço ile bir klibim olmuştu. 1997-1998 yılında Avrupa dönüşünde Barış Manço'yu uçuşta ağırlamıştık. Beni tanıyacağını hiç tahmin etmedim ama direkt tanıyor olması gerçekten çok hoşuma gitmişti. Benim için de ilginç bir anıydı." diye konuştu.
Toplam uçuş saati konusunu arkadaşlarıyla konuştuklarını belirten İnce, "22 bin saate denk düşüyor, yani yaklaşık olarak 2,5-3 yıl non-stop uçuş olarak değerlendirebilirsiniz. THY'de görev almak büyük bir gurur, büyük bir onur. Ülkemizi temsil ediyor olmak, kabin içinde Türk kültürünü, Türk misafirperverliğini de bir nebze de olsun tanıtıyor olmak gurur verici bir durum." dedi.
İnce, ilk kez gittiği şehirleri tanımayı tercih ettiğini, farklı yemek kültürü, şehrin dinamiğini tanımaya ve bu doğrultuda şehri yaşamaya çalıştığını söyledi.
"BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 1.850 SAAT UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİM"
THY Kabin Memuru Ali Haydar Sancaktar ise kuzeninin uzun yıllardır THY'de çalıştığını, bu süre zarfında gittiği, gezdiği, gördüğü yerleri anlattığında çok imrendiğini, bu mesleği yapmaya bu şekilde karar verdiğini söyledi.
İlk uçuşunu Ukrayna'nın Harkov Havalimanı'na gerçekleştirdiğini anlatan Sancaktar, uçuşa başlamadan önce çok gergin olduğunu ancak uçuşu yaptıktan ve kabin amirinin kendisine gösterdiği destekten sonra çok rahat hissettiğini ifade etti.
Sancaktar, 2,5 yıldır bu mesleği yaptığını, zor yanı olarak çok bir şey söyleyemeyeceğini aktararak, "Sadece gece geç saatlerde uyanmamız gerekiyor. Bizi en çok zorlayan şeylerden birisi bu. Avantajlı yanlarından birisi de gittiğimiz yerlerde, gördüğümüz coğrafyalarda farklı kültürler ve farklı lezzetler oluyor. Bu da bize işimizde çok büyük motivasyon sağlıyor." diye konuştu.
En uzun uçuşunu Gana'ya gerçekleştirdiğini ve bu uçuşun 7,5 saat sürdüğünü anlatan Sancaktar, uçuş öncesinde biraz gerildiğini, uçuşun süresinin kendilerini korkuttuğunu ancak bunun dışında bir zorluk yaşamadığını dile getirdi.
Meslek hayatında uçuş sırasında ilginç bir olayla karşılaşıp karşılaşmadığına yönelik soru üzerine Sancaktar, "Bir uçuşumuzda bir yolcumuzun uçak fobisi vardı. Buna önlem olarak alçalma sırasında kabin amirimizle de görüşerek yolcumuza destek olmaya karar verdik. Yan yana oturup el ele bir iniş gerçekleştirdik." dedi.
Sancaktar, bugüne kadar yaklaşık 1.850 saat uçuş gerçekleştirdiğini aktararak, "Her insan kendisi için en iyi olanı ister. Ben de kendim için en iyi şirkette, en iyi şartlarda çalışmayı hayal etmiştim. Bunun için de Türkiye'nin ve dünyanın ileri gelen şirketlerinden THY'de çalışmak benim için gurur verici." dedi.
Sancaktar, bu meslekle ilgili en büyük hayalinin, yaptığı işin en yüksek mevkili sorumlu kabin amiri olmak olduğunu söyledi.
Bu arada, THY bünyesinde 8 bin 178'i kadın, 4 bin 142'si erkek olmak üzere toplamda 12 bin 320 kabin memuru bulunuyor.
Söz konusu kabin memurlarının 2 bin 979'u 20-30 yaş, 7 bin 810'u 30-40 yaş, 1.531'i ise 40 ve üzeri yaş aralığında yer alıyor. THY'nin 8 bin 529 kabin memuru, 3 bin 791 de kabin amiri bulunuyor.
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