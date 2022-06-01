Borsa haziran ayına rekorla başladı

"BIST 100 ENDEKSİ YUKARI YÖNLÜ POTANSİYELİNİ KORUYOR"

Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık, küresel çapta açıklanan veriler ve gelişmelerin, ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fed başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında bir yandan faiz artırımı bir yandan da parasal sıkılaşma adımlarıyla para musluğunu kısmaya başlaması, önümüzdeki dönemde küresel pay piyasaları üzerinde zaman zaman oynaklığın artmasına neden olacaktır. Bununla birlikte 2021'in son çeyreğinden itibaren içeride enflasyon ve yüksek kur üzerine kurulan senaryoyla yoluna devam eden BIST 100 endeksinin, kur ve enflasyondaki mevcut eğilimin devam etmesi nedeniyle yukarı yönlü potansiyelini korumayı sürdüreceğini düşünüyoruz. Son yükseliş dalgası, BIST 100 endeksinde Türk lirası bazında yeni zirvelere kapı açtı. Biz endeksin 2.450 puanın üzerinde kaldıkça mevcut eğiliminin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu noktada BIST 100'ün önündeki en önemli risk de olası bir enflasyon korumalı enstrümanla 'enflasyona karşı temel yatırım aracı özelliğinin' sorgulanmaya başlayacak olmasıdır."