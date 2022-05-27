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Enerjinin kalbi Turkuvaz Medya'da atacak!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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Enerjinin kalbi Turkuvaz Medya’da atacak!

Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi, Dönüşüm 2.0, Turkuvaz Medya Center'da bugün gerçekleşecek.

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