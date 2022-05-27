Milyonlarca esnaf nefes alacak! Esnafa getirilen istisnanın ayrıntıları belli oldu

Basit usulde kazanç istisnasından yararlanacak olan mükellefler, istisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecek ve kira geliri gibi beyana tabi başkaca gelirleri nedeniyle beyanname vermeleri halinde de bu kazançlarını beyannameye dahil etmeyecekler.

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satış yapanlar da basit usulden yararlanabilecek. Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi basit usulün şartlarını ihlal sayılmayacak.