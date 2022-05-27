Milyonlarca esnaf nefes alacak! Esnafa getirilen istisnanın ayrıntıları belli oldu
Son dakika haberine göre: Milyonlarca esnaf nefes alacak. Kazançları basit usulde tespit edilen yaklaşık 840 bin küçük esnafın da aralarında bulunduğu mükelleflere yönelik vergi düzenlemesinin uygulanmasına yönelik ayrıntılar belli oldu.
Esnafa getirilen istisnanın ayrıntıları belli oldu. Kira tutarı 2022 takvim yılı için büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerler için yıllık 16 bin lira, diğer yerler için 10 bin lirayı aşmayan küçük esnaf, gelir vergisi istisna kapsamında olacak. İstisna kapsamındaki esnaf beyanname vermeyecek.
GİB KOŞULLARI NETLEŞTİRDİ
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Terzi, berber, kuaför, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, tamirci gibi yaklaşık 840 bin küçük esnafı ilgilendiren basit usul mükelleflere yönelik vergi istisnasının nasıl uygulanacağına ilişkin detaylara tebliğ ile açıklama getirildi. Geçen yıl gelir vergisi yasasında değişiklik yapıldı ve kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 1 Ocak 2021'den itibaren elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisna tutuldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre kendi işinde çalışan ve 2022 yılı için büyükşehirlerde 16 bin lira, diğer yerlerde 10 bin lira kira limitini aşmayan ve yine 2022 yılı alış tutarları 200 bin lirayı, satış tutarları 320 bin lirayı aşmayan mükellefler basit usulden yararlanıyor.
Basit usulde kazanç istisnasından yararlanacak olan mükellefler, istisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecek ve kira geliri gibi beyana tabi başkaca gelirleri nedeniyle beyanname vermeleri halinde de bu kazançlarını beyannameye dahil etmeyecekler.
İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satış yapanlar da basit usulden yararlanabilecek. Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi basit usulün şartlarını ihlal sayılmayacak.
YOUTUBERLAR DA YARARLANABİLİR
Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyetlerinde bulunan ve bu faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri dolayısıyla kazanç istisnasından faydalanan mükelleflerin, bu faaliyetlerde bulunması, basit usul kapsamında yürüttükleri faaliyetlerinin basit usule tabi olmasına engel olmayacak. Cumhurbaşkanlığınca kararlaştırılan iş grupları ve sektörlerden gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler uygulamadan yararlanamayacak.
* Kuaförlük faaliyetinde bulunan basit usule tabi olan Ayşe Hanım, 2021 yılında 35 bin lira kazanç elde etmiş olsun. Ayşe Hanım'ın beyana konu başkaca bir geliri de bulunmadığından yıllık gelir vergisi vermesine gerek kalmayacak.
* Taksi işletmeciliği faaliyeti dolayısıyla basit usule tabi olan Mehmet bey, 2021 yılında 45 bin lira kazanç elde etmiş olsun. Mehmet Bey aynı yıl sahibi olduğu konutundan 25 bin lira kira geliri elde etsin. Bu durumda, 2021 yılında taksicilik faaliyetinden elde ettiği kazancı gelir vergisinden istisna olduğundan Mehmet Bey, kira geliri için vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesine basit usulde tespit edilen ticari kazancını dahil etmeyecek.
* Taksi işletmeciliği faaliyetinde bulunan Ahmet Bey, takvim yılı içerisinde ikinci bir ticari taksi alarak iki araçla faaliyette bulunmaya başlasın. Ahmet Bey, iki taksi ile faaliyette bulunması dolayısıyla "kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak" şartını ihlal etmiş olacağından, takip eden takvim yılı başından itibaren basit usulden yararlanamayacak ve kazancı gerçek usulde tespit edilecek.
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