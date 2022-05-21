Turkuvaz Medya Londra'da genç yeteneklerle bir araya geldi
Türkiye'nin en önemli kariyer etkinliği olan Talent for BIZ, dünyanın dört bir yanında düzenlediği etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda bu sene rotasını Londra'ya çeviren Talent for BIZ etkinliğinde yerini alan Turkuvaz Medya Grubu, genç yeteneklerle bir araya geldi. Genç yeteneklerin Turkuvaz Medya İnsan Kaynakları ekibine yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi.
Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında düzenlediği kariyer etkinliği 'Talent for BIZ' rotasını bu kez İngiltere'de yoğun ilgi gördü.
İngiltere'nin başkenti Londra'da önde gelen iş dünyası topluluklarından Direktörler Enstitüsü'nde (IoD) 21 Mayıs Cumartesi günü düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin önemli kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gençlerle bir araya geldi.
(Fotoğraftakiler soldan sağa: İnsan Kaynakları Uzmanı Ayberk Demircan, İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Yönetmeni Tuğçe Uluekmekçi, Medya İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil, İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Grup Müdürü Nebiye Can)
GENÇ YETENEKLERLE BULUŞMA
Türkiye'nin önemli kurum ve kuruluşlarından temsilciler Talentfor BIZ kariyer etkinliklerinde gençlerle buluştu.
Genç yeteneklere staj ve istihdam olanakları tanıtılan etkinlikte Türk ve yabancı gençler kariyer etkinliklerinde gelecek planlarını kurmak için fırsat elde etmiş oldu.
Türkiye'nin dünyada isim yapan kurum, kuruluş ve şirketleri de iş ve staj başvurularıyla insan kaynağı portföyünü genişletmeyi planlıyor.
"TalentforBIZ" bu yıl İngiltere dışında, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Özbekistan, Endonezya ve Malezya'da da düzenlenecek.
Etkinlik boyunca atölye, örnek olay çalışmaları, iş, staj mülakatları ve söyleşiler yapıldı.
İngiltere'de yaşayan gençler, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin platformu 'Yetenek Kapısı' üzerinden kayıtlarını, iş-staj mülakatları ve özel etkinlik başvurularını gerçekleştirdi.
TURKUVAZ MEDYA GRUBUNA YOĞUN İLGİ
Londra'daki etkinliğe TRT, Anadolu Ajansı, Turkuvaz Medya Grubu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü gibi Türkiye'nin uluslararası alanda faaliyet gösteren birçok kurumundan temsilciler katıldı.
Etkinlikte Turkuvaz Medya Grubu'nu temsilen Turkuvaz İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Direktörü Arzu Ardıç Çil ve Nebiye Can, Tuğçe Rastgele ve Ayberk Demircan yer aldı.
Turkuvaz İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Direktörü Arzu Ardıç Çil, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün biz Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimizin düzenlemiş olduğu TALENTforBIZ etkinliğimiz için bıradayız. Özcelikle bugün binin üzerinde öğrencinin ziyaret etmesi hedefleniyor. Biz de 21. Yüzyıl yetkünliklerine sahip yeteneklere ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye son yıllarda başta savunma sanaii olmak üzere teknoloji alanında da oldukça büyük ivme kaydetti. Biz de özellikşe Türkiye'nin en büyük medya kuruluşu olarak dijital medyayı büyütecek ve daha iyi noktaya getirecek yetenekleri grubumuza kazandırmayı hedefliyoruz. Onlara kurumumuzu tanıtmak ve grubumuzun büyüklüğünü anlatmak istedik. Turkuvaz Medya Grubu medya dışında perakende ve kargo alanında da hizmet veriyor. Altı binin üzerinde çalışanı var. Bugün burada da Londra'daki kıymetli öğrecilerimizi, arkadaşlarımızı Cunhurbaşkanlığımızın da başlatmış olduğu "tersine beyin göçü" projesi kapsamında ülkemize geri kazandırmayı hedefliyoruz" diye ifade etti.
Ardıç Çil, hedefin sadece Türk öğrenciler olmadığını ve diğer ülkelerden gelen yabancı öğrenciler de olduğunu kaydetti.
Melike Ceyda Şenocak, "Burada yüksek lisans öğrencisiyim ve King's College'de bilgisayar bilimleri bölümünde okuyorum. Etkinliği duyduğumuzda çok memnun olduk özellikle bizim gibi lisans seviyesinde bu tür platformları bulmak çok fırsat verici oluyor. Çünkü üniversiteden mezun olduğumuz zaman gelecek planlarımız, kariyer planlarımız konusunda endişelerimiz var. Burada da bir çok şirket var. Bizlere güzel tanıtımlar yapıyorlar. Bu firmaları lisans seviyesindeyken tanıyabilmek bizim için çok önemli ve fırsat verici oldu.''diye konuştu.
Şenocak şöyle devam etti:
"Turkuvaz Medya'nın standına geldiğim zaman medya grubu olarak geçtiği için sadece medya ile sınırlı olduğu düşünülüyor fakat daha farklı platformları olduğunu aslında daha geniş bir şirket olduğunu gördüm. Dijital alanlara yöneldiklerini farknettim. Çok güzel bir fırsat oldu."diye kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM personel alımı ilanı güncellendi! 2022 BİM iş başvurusu nasıl yapılır? Şoför, satış elemanı, muhasebe uzmanı...
- Selçuk Tepeli kovuldu mu? Selçuk Tepeli'nin bardak videosu sonrası işine son mu verildi? FOX TV Ana Haber'den kovuldu mu?
- 3600 ek göstergede formül netleşiyor: Memur ve emeklinin beklediği haber geldi! 600-800 puan eklenecek! Üç ara kademede...
- %0,89, %0,99 konut kredisi şartları belirlendi! Düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak? Tüm detaylar...
- EKPSS tercih takvimi açıklandı mı? 2022 2. engelli memur tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM son açıklamalar...
- ÖSYM tarihi duyurdu: KPSS başvurusu başladı mı? 2022 lise, ön lisans, lisans KPSS başvuruları ne zaman? Sınav ücreti...
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanır?
- İstanbul'da bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji 21-22 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'da yağış olacak mı?
- Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Yeni Malatyaspor FB maçı hangi kanalda?
- Maymun çiçeği hastalığı hangi ülkelerde görüldü? Maymun çiçeği virüsü tedavisi var mı, belirtileri neler?
- FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Haziran ayı FED faiz kararı belli oldu mu?
- KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? KPSS sınavı ne zaman uygulanacak?