Turkuvaz Medya Londra’da genç yeteneklerle bir araya geldi

Ardıç Çil, hedefin sadece Türk öğrenciler olmadığını ve diğer ülkelerden gelen yabancı öğrenciler de olduğunu kaydetti.

Melike Ceyda Şenocak, "Burada yüksek lisans öğrencisiyim ve King's College'de bilgisayar bilimleri bölümünde okuyorum. Etkinliği duyduğumuzda çok memnun olduk özellikle bizim gibi lisans seviyesinde bu tür platformları bulmak çok fırsat verici oluyor. Çünkü üniversiteden mezun olduğumuz zaman gelecek planlarımız, kariyer planlarımız konusunda endişelerimiz var. Burada da bir çok şirket var. Bizlere güzel tanıtımlar yapıyorlar. Bu firmaları lisans seviyesindeyken tanıyabilmek bizim için çok önemli ve fırsat verici oldu.''diye konuştu.

Şenocak şöyle devam etti:

"Turkuvaz Medya'nın standına geldiğim zaman medya grubu olarak geçtiği için sadece medya ile sınırlı olduğu düşünülüyor fakat daha farklı platformları olduğunu aslında daha geniş bir şirket olduğunu gördüm. Dijital alanlara yöneldiklerini farknettim. Çok güzel bir fırsat oldu."diye kaydetti.