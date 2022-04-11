Turkuvaz Medya kahramanları ağırladı

ATV ekranında Polis Haftası (4-10 Nisan) etkinlikleri kapsamında çok özel anlara tanıklık edildi. İstanbul Emniyeti mensupları hafta içi Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programlarının konuğu oldu. Turkuvaz Medya binasına motosikletleriyle kortej şeklinde giren polis ekipleri Müge Anlı'ya bando takımıyla sürpriz yaptı.