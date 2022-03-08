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Güçlü Türkiye’nin güçlü kadınları Turkuvaz zirvesinde! Sanattan siyasete spordan iş hayatına...

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Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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Güçlü Türkiye’nin güçlü kadınları Turkuvaz zirvesinde! Sanattan siyasete spordan iş hayatına...

Son dakika haberine göre: Güçlü Türkiye’nin güçlü kadınları Turkuvaz Zirvesi’nde buluşuyor. Dev zirveye sanattan siyasete, spordan iş hayatına kadar Türkiye’nin başarılı kadınları katılacak.

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