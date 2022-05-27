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Son dakika: Sinema biletlerinde "sıfır vergi" uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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Son dakika: Sinema biletlerinde sıfır vergi uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı

Son dakika haberine göre Sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranının sıfır olarak uygulanmasına 31 Aralık 2022'ye kadar devam edilecek.

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