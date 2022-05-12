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Son dakika: Enflasyona karşı seferberlik! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 30 sektör temsilcisiyle zirve

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.05.2022 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
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Son dakika: Enflasyona karşı seferberlik! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den 30 sektör temsilcisiyle zirve

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında önde gelen sektörlerin temsilcileri ile bir araya gelecek. Bakan Nebati'nin enflasyonla mücadelede konusunda sektör temsilcilerinden destek talep etmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında yarın İstanbul`da sektör temsilcileri ile bir araya geliyor.

Bakan Nebati, bugün İstanbul'da sektör temsilcileri ile görüşerek bir dizi toplantı gerçekleştirecek.

Gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile görüşmelerin yapılacağı toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.

Bu kapsamda Bakanlığın fahiş fiyat uygulamalarına başvuranlarla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar da sektör temsilcileri ile paylaşılacak.

Piyasadaki fiyat mekanizmasını bozanlara yönelik yapılan denetimler hakkında bilgiler vermesi beklenen Bakan Nebati'nin enflasyonla mücadelede konusunda sektör temsilcilerinden destek talep etmesi bekleniyor.

Bakan Nebati’den İstanbul’da kritik görüşme BAKAN NEBATİ'DEN İSTANBUL'DA KRİTİK GÖRÜŞME
Bakan Nebati’den fahiş fiyat açıklaması BAKAN NEBATİ'DEN "FAHİŞ FİYAT" AÇIKLAMASI
Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON AÇIKLAMASI
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