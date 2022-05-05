Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den enflasyon açıklaması

"Stokçuluğu önlemek ve fiyatların seyrini izlemek amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda dijital 'Ürün Takip Sistemi' çalışmalarımızın meyvelerini de çok yakında alacağız. Yüksek enflasyon sebebiyle insanımızın yaşadığı sıkıntıların her birinin farkındayız ve sorunları asla görmezden gelmemiz söz konusu dahi olamaz. Herkes şunu çok net bir şekilde bilmedir ki son 20 yılda, millet olarak karşı karşıya kaldığımız her türlü krizden nasıl güçlenerek çıktıysak bugün bu enflasyon belasından da aynı iradeyle kurtulacak, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz.

Yarına yön veren lider ülke olma yolunda sabırla, ısrarla, inançla ve beraberce yol alarak tüm sorunlarımızı tek tek aşacağız. Kararlılığımızdan ve azmimizden kimsenin en ufak bir şüphesi dahi olmasın!"