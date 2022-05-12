Türkiye ABD’ye aylık ihracat rekorunu 1,5 milyar doların üzerine taşıdı

Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret hacmi geçen yıl 28 milyar dolara dayanarak rekor seviyeye ulaşmıştı. ABD'ye ayrıca yaklaşık 3,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek 1. çeyrek dış satımı yapılmıştı.

Türkiye, bu ülkeye kırdığı ihracat rekorlarına bir yenisini daha ekledi.