Konutta fahiş fiyata fren geliyor! Fırsatçılara göz açtırılmayacak









KONUTTA DENETİM ARTACAK

Hem Maliye hem de Ticaret Bakanlığı fahiş artışlar için gelen şikâyetler üzerine iki koldan inceleme yürütüyor. Konut satışındaki fiyat farklılıklarının tespiti için saha çalışmalarına ağırlık verilecek. Özellikle kredi kampanyasından sonra konut satışlarıyla ilgili ilan edilen fiyat farkları tespit edilecek. Maliye, şikâyetlerin yoğunlaştığı Antalya ve ilçelerinde bin liradan 10-25 bin liraya çıkan artışları yakın takibe aldı.