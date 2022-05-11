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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den İstanbul'da sektör temsilcileriyle kritik görüşme

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den İstanbul’da sektör temsilcileriyle kritik görüşme

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında yarın İstanbul`da sektör temsilcileri ile bir araya geliyor.

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