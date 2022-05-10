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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den "fahiş fiyat" açıklaması: Asla müsamaha göstermeyeceğiz!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den fahiş fiyat açıklaması: Asla müsamaha göstermeyeceğiz!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyadan ekonomi gündemine dair açıklamalar yaptı. Bakan Nebati, konut sektöründe devreye aldıkları uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya ve vatandaşları mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacaklarını belirterek onlara asla müsamaha göstermeyeceklerini bildirdi.

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