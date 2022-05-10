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Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Maaşlar için yeni çalışma! Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin ayrıntılarını açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Maaşlar için yeni çalışma! Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin ayrıntılarını açıkladı

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirtti.

Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren düzenlemeyi Başkan Erdoğan duyurdu. Ayrıntılar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz'da açıklanmasının ardından durumun gözden geçirileceğini söyleyen Bilgin, şunları kaydetti;

Hükümetimiz, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz.


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