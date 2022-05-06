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En düşük maaşlar arttı! Emekli ve memur 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Oranlar netleşmeye başladı

Emekli ve memur maaşı 2022 Temmuz zammı için geri sayım başladı. Nisan enflasyon verisinin açıklanmasının ardından zam oranı netleşmeye başladı. Geriye sadece iki veri kalırken, emekli ve memurların alması gereken oranlar kesinleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri ve memurların ne kadar zam alacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, emekli ve memur 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük maaşlar ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 11:42
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En düşük maaşlar arttı! Emekli ve memur 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Oranlar netleşmeye başladı

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? TÜİK tarafından 2022 Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından emekli ve memurların alacakları zam oranları ile ilgili veriler kesinleşmeye başladı. Geri son iki veri kalırken, bu son verilerin sıfır çıkması durumunda bile 31,71 oranı kesinleşti. Peki, emekli ve memur 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük maaşlar ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En düşük maaşlar arttı! Emekli ve memur 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Oranlar netleşmeye başladı

2022 Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 4 aylık oran da belli oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.

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En düşük maaşlar arttı! Emekli ve memur 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Oranlar netleşmeye başladı

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI 2022 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM

SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak.

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En düşük maaşlar arttı! Emekli ve memur 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Oranlar netleşmeye başladı

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti.

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En düşük maaşlar arttı! Emekli ve memur 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Oranlar netleşmeye başladı

Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak.

Temmuz maaşları artırılmış olarak ödenecek. Kesin oran 4 Temmuz'da belli olacak. Merkez Bankası'nın yaptığı ankete göre 6 aylık enflasyonun yüzde 34'ü geçeceği hesaplanmıştı.