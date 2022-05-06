En düşük maaşlar arttı! Emekli ve memur 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Oranlar netleşmeye başladı

Emekli ve memur maaşı 2022 Temmuz zammı için geri sayım başladı. Nisan enflasyon verisinin açıklanmasının ardından zam oranı netleşmeye başladı. Geriye sadece iki veri kalırken, emekli ve memurların alması gereken oranlar kesinleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri ve memurların ne kadar zam alacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, emekli ve memur 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük maaşlar ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.05.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 11:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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