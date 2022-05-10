Fed’in faiz artırımı teknoloji devlerine zarar ettirdi

Dünyanın en değerli halka açık şirketi olan Apple, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranının artırıldığı ve enflasyonun çok yüksek olduğunu söylediği Çarşamba günü kapanışından bu yana 220 milyar dolar değer kaybetti.

S&P 500 ABD hisse senedi endeksi Çarşamba günkü kapanıştan bu yana yüzde 7 düşerek Pazartesi günü 4 bin seviyesinin altına düşerken, Invesco Nasdaq 100 ETF aynı dönemde yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.