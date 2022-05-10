Fed'in faiz artırımı teknoloji devlerine zarar ettirdi
ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırması ile birlikte dünyanın en büyük teknoloji şirketleri büyük kayıplar yaşadı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, yalnızca üç işlem seansında 1 trilyon doların üzerinde değer kaybederken, dünyanın en değerli halka açık şirketi Apple, Çarşamba günü kapanıştan bu yana 220 milyar dolar değer kaybı yaşadı.
ABD'nin Merkez Bankası Fed'in faiz oranını yükseltmesiyle birlikte dünyanın en büyük teknoloji devleri büyük kayıplar yaşadı.
Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, yalnızca üç işlem seansında 1 trilyon doların üzerinde değer kaybetti.
Federal Rezerv Sistemi'nin (Fed) geçtiğimiz Çarşamba günü gösterge faiz oranını yükseltmesiyle birlikte hisse senetleri yoğun bir şekilde satılırken, en büyük satışlar teknoloji şirketlerinde oldu.
Dünyanın en değerli halka açık şirketi olan Apple, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranının artırıldığı ve enflasyonun çok yüksek olduğunu söylediği Çarşamba günü kapanışından bu yana 220 milyar dolar değer kaybetti.
S&P 500 ABD hisse senedi endeksi Çarşamba günkü kapanıştan bu yana yüzde 7 düşerek Pazartesi günü 4 bin seviyesinin altına düşerken, Invesco Nasdaq 100 ETF aynı dönemde yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.
İşte son üç işlem gününde yaşanan diğer büyük kayıplar:
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