Emekliye ve memura enflasyon zammı! Yüzde 31.71 zam emeklinin cebinde | En düşük maaş ne kadar olacak?

Yıllık en düşük artış yüzde 18.71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26.23 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27.73 ile eğitim ve yüzde 35.95 ile sağlık oldu. Buna karşılık önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 105.86 ile ulaştırma, yüzde 89.1 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77.64 ile ev eşyası oldu.