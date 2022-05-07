2022 Temmuz zammı son durum: Memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak? Tablo netleşiyor

Temmuz zammı için geri sayım başladı. Dört aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından gözler memur ve emekli maaşının yanı sıra sosyal destek ödemelerine çevrildi. 65 yaş aylığı, evde bakım, engelli, engelli yakını, hasta desteği gibi ödemelerin ne kadar olacağı merak edilirken, son verilere göre rakam netleşmeye başladı. Peki, 2022 Temmuz zammı ile memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte güncel rakamlar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.05.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 16:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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