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Haberler Galeri 2022 Temmuz zammı son durum: Memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak? Tablo netleşiyor

2022 Temmuz zammı son durum: Memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak? Tablo netleşiyor

Temmuz zammı için geri sayım başladı. Dört aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından gözler memur ve emekli maaşının yanı sıra sosyal destek ödemelerine çevrildi. 65 yaş aylığı, evde bakım, engelli, engelli yakını, hasta desteği gibi ödemelerin ne kadar olacağı merak edilirken, son verilere göre rakam netleşmeye başladı. Peki, 2022 Temmuz zammı ile memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte güncel rakamlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 16:11
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2022 Temmuz zammı son durum: Memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak? Tablo netleşiyor

Temmuz zammı için geriye iki enflasyon verisi kalırken, ilk dört ayık enflasyonun açıklanması ile rakamlar netleşmeye başladı. Memur emekli, yaşlı, engelli ve evde yakınına bakanların maaşlarında artış olacak. Temmuz zammını merakla bekleyen vatandaşlar için son verileri yazımızda ele aldık. Peki, memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli aylığı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

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2022 Temmuz zammı son durum: Memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak? Tablo netleşiyor

2022 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM

TÜİK tarafından açıklanan ilk dört aylık enflasyon yüzde 31.71 çıkarken, memur ve emeklilerine yüzde 24.21 fark oluştu. Yani 4 ayda Temmuz zammı yüzde 31.21'e ulaştı. Geriye 2 enflasyon verisi kaldı.

Takvim'de yer alan habere göre, ilk dört aylık enflasyona göre Temmuz'da maaşlar şöyle olacak:

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2022 Temmuz zammı son durum: Memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak? Tablo netleşiyor

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 8 bin 435 liraya yükselecek.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 770,61 liradan bin 11 liraya ulaşacak. Ayrıca sendika üyesi memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de 498,90 liradan 654,60 liraya çıkacak.

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2022 Temmuz zammı son durum: Memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak? Tablo netleşiyor

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 268 liraya ulaşacak.

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2022 Temmuz zammı son durum: Memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak? Tablo netleşiyor

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 84 liradan bin 423 liraya ulaşacak.