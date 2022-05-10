Son dakika | İşsizlik rakamları açıklandı
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mart ayı İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,3 iken kadınlarda yüzde 13,9 olarak tahmin edildi.
Mart ayında işsizlik oranı 0,4 puanlık artış ile yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.
İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ MART 2022
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %11,5 seviyesinde gerçekleşti Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık artış ile %11,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %10,3 iken kadınlarda %13,9 olarak tahmin edildi.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %46,5 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 29 milyon 956 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %46,5 oldu. Bu oran erkeklerde %64,4 iken kadınlarda %29,0 olarak gerçekleşti.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 96 bin kişi artarak 33 milyon 851 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile %52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,9, kadınlarda ise %33,7 oldu.
GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %21,2 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile %21,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %19,1, kadınlarda ise %25,2 olarak tahmin edildi.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,9 SAAT OLDU
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,5 saat azalarak 44,9 saat olarak gerçekleşti.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %22,7 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,8 olarak tahmin edildi.
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