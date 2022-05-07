Son dakika: '3600 ek gösterge' için geri sayım: Gözler 10 Mayıs'ta! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan flaş açıklama
Son dakika haberi... Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği 3600 ek göstergenin üçüncü toplantısının yapılmasına sayılı gün kaldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ek gösterge komisyonu çalışıyor; 2 toplantı yaptık, 3'üncü toplantı için gün sayıyoruz. Kamu işveren tarafı bize bir öneri getirecek ve onun üzerinden tartışmamız devam edecek" dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Elazığ'da sendika şubesi tarafından düzenlenen İl Divan Toplantısı'na katıldı.
'BUNU ASLA KABULLENMEK MÜMKÜN DEĞİL'
Burada konuşan Ali Yalçın, Türkiye'de göçmen karşıtlığı konusunda çok yoğun gayret olduğunu söyleyerek, "'Bunların burada ne işi var?', 'Biz niye bunlara sahip çıkıyoruz?' diye cümle kuranlar; 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şu cümleyi duysa buna karşı çıkmazlar. Çanakkale'de en fazla Bursalı daha sonra da Halepli şehit var. O zaman onların burada ne işi vardı? Şimdi orada 2011'den beri devam eden bir kargaşa, bir savaş ortamı var. İnsanların yerinden yurdundan olduğu, dünyanın sağır ve dilsiz kesildiği, Türkiye'nin kucak açmak ve sahip çıkmak mecburiyetinde hissettiği; çünkü burası kadim coğrafya ve medeniyetin merkezidir. Türkiye'nin bu anlamda davrandığı insani yaklaşımı, ortaya koyduğu tavrı eleştiren ve bunun üzerinden muhalefet geliştirmeye çalışan çok tuhaf hareketler ve tarzlar gelişti. Bunu asla kabullenmek mümkün değil" diye konuştu.
Gündemlerinde 2 hassas madde olduğuna da dikkat çeken Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Biri ek gösterge düzenlemesi diğeri de sözleşmeliler düzenlemesi. Bu 2'sini de 6'ncı dönem toplu sözleşmede ödevlendirdik; 2022 yılı içinde yetkili konfederasyonla komisyon kurularak çalışacak ve yasalaşmak üzere siyasete teslim edilecek. Bu konuda ek gösterge komisyonu çalışıyor, 2 toplantı yaptık 3'üncü toplantı için gün sayıyoruz.
"3600 ek göstergeyi yukarıdan aşağı doğru bir omurga sistemi gibi düzenlerseniz ki buna göre yapıldı. Görev sorumluluk ve pozisyon boyutuyla ek gösterge sistemi anlamlandırılmış ve takvimlendirilmiş durumda. 3600'ün altında kalanların tazminat oranlarını biraz yukarı doğru çektiğiniz zaman o da amacına ulaşmış olur çünkü buradaki esas maksat şu, çalışırken katkısı olacağından değil emekli olduğunda maaşı ve ikramiyesi artsın beklentisinden kaynaklı millet ek gösterge istiyor. Onun için bunların tamamını paylaştık. Yardımcı hizmetler sınıfını da ek gösterge sisteminin içine çekin, diyerek bu konuda önerilerimizi sunduk. Şimdi kamu işveren tarafı bize bir öneri getirecek ve onun üzerinden tartışmamız devam edecek."
'ALIM GÜCÜ KORUNMALI'
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Memur- Sen Erzincan İl Temsilciliği tarafından düzenlenen teşkilat buluşmasında açıklamalarda bulunan Ali Yalçın, "Enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 7'nin üzerinde bir nisan ayı enflasyonu gerçekleşti. Biz kamu görevlisi olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi bir kez daha ifade etmek istiyorum buradan, memur için toplu sözleşmede aldığımız kazanımlar son derece kıymetli ama enflasyonist ortamda hangi kazanımı alırsanız alın enflasyonun dizginlenemediği, piyasa istikrarının bir an önce sağlanamadığı yerde aldığınız zam geride kalır ve alım gücü problemi önümüze gelir. Bu açıdan biz memurlar olarak düşük enflasyon ve piyasa istikrarı istiyoruz. Çünkü memur için sabit gelirli için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Yoksa öbür türlü olduğunda bordolular hep alım gücünü kaybederler. Bu açıdan da böyle enflasyonist ortamlarda yaşayan mobil sisteminin devreye girmesi ve memurun alım gücünün korunması noktasında bugün bir kez daha çağrımızı yineledik" diye konuşmuştu.
'GÜNDEMİMİZ 3600 EK GÖSTERGE'
Gündemlerinin ek gösterge ve sözleşmelilerden oluştuğunu kaydeden Yalçın, şunları söylemişti:
"Biz 3600 ek gösterge diye kamuoyunda isimlendirilen ama aslında ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi olarak genel çerçeveyi ifade etmeye çalıştığımız bu gündeme ilişkin belli meslek guruplarının dışına çıkıp tüm kamudaki çalışanların ek gösterge düzenlemesindeki nihai sonuç olarak hedeflenen nokta olarak hepsinin memnun olacağı bir çerçevenin üretilmesi. Yani ek gösterge düzenlemesindeki amaç şu aslında. Çalışırken maaşımıza çok dokunacak bir şey değil o. Emekli ikramiyemizin ve emekli maaşımızın yükseltilmesi. Yani oradaki temel talep o. Biz kamu görevlileri olarak emekli ikramiyemizin çok yüksek olmadığını biliyoruz. Çünkü diğer bazı ödentilerimiz emekli kesintilerine dahil değil. Bu açıdan emekli ikramiyelerimizin yükselmesine ilişkin bir taleptir. 3600 ek gösterge diye kurduğumuz cümlenin adı. Ayın 10'unda üçüncü toplantımız var. Bu ana kadar iki toplantı yaptık. İki toplantının haricinde de 12 tane de mutfak çalışması yaptık. Yani ilgili sendikanın mutfağı ile Çalışma Bakanlığının mutfağı bir araya gelerek kör nokta kalmasın diye beraber bir çalışma yürüttük. Şimdi istiyoruz ki ayın 10'undaki teklif geneli kapsayacak şekilde bir teklif gelsin. Eksikler aksaklıklar varsa onları da tartışarak bulalım. Onları da ifade edelim. Çünkü biz bu konuya vakıfız. Dersimizi çalıştık. 360 dereceden kamuyu görebilen bir göze sahibiz Memur-Sen ailesi olarak. Çünkü her yerde örgütlüyüz. Bir milyonu aşan kapasitedeyiz. 11 hizmet kolunda bütün tartıştığımız konular kamu da verimliliği artırma, sorunları çözme, yeni kazanımlar üretme, insanların iş huzuru için iç huzurunu temin etme noktasında örgütlü kapasitemize ter akıtma konusunda uzun süredir emek veriyoruz. Burada da bir genel memnuniyet üretelim derdimiz var. Bu açıdan ben inanıyorum ki bu konuda beklentimiz karşılanacaktır. Ve bu konuda sözlerimiz kaydolmuş, cümlelerimiz dikkate alınmıştır diye düşünüyorum. Ayın 10'undaki toplantıda bu çerçevede gelinir. Varsa eksiklik yine tartışırız. Anadolu'da zurnacıların bir tabiri var. Derler ki 'Çala çala bir gaydeyi bulacağız.'"
BİNALİ YILDIRIM'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI!
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, şunları söylemişti:
"Tabii çalışanlar, memurlar, işçilerimiz, sözleşmeliler gönlümüz arzu eder ki burada bir sadeleştirme yapılabilsin. Çalışanların statüleri mevzuatları birleştirilebilsin. Bunun için de mücadele ediliyor. Belirli mesafelerde alındı. Buna da şahidiz. Bundan sonra da bu yönde çalışma müşterek çalışma devam edecek. Bunun ip uçlarını da başkan verdi. Aslında onun da yapacağı toplantıda bakanlıkta ele alınacak konulara yönelik bir anlamda düşüncelerini burada kamuoyu ile paylaştı. Uzun süredir gündemimizde olan 3600 diye tanımlanan mesele Çalışma Bakanlığımızın yoğun gündemi olarak devam ediyor. Artık bir sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyor. Bunun birçok etapları var. Zor bir düzenleme. İnşallah beklentileri karşılayacak şekilde bir sonuca vardırılır. Şunu unutmayalım ister devlet tarafında olalım, ister devlete hizmet eden memur, işçi veya özel sektör de işveren veya işçi çalışan tarafında olalım. Bu ülke bizim bu ülkenin geleceği hepimizin. İmkanlarımız kısıtlı, ihtiyaçlarımız sınırsız. Önemli olan kısıtlı imkanlarla sınırsız ihtiyaçları öncelikleri iyi belirleyerek beklentileri karşılamak. Zaten bu sağlandığında hem ülkede huzur hem de çalışanın çalıştığı işten haz duyması tatmin olması sağlanmış olur."
SON TOPLANTI 10 MAYIS'TA
Son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.
Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.
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