Türkiye davasında haklı bulundu! Çelik ticaretinde yeni dönem! Kayıplar telafi edilecek

Bundan sonraki aşamada, panel kararının eksiksiz uygulanması yönünde DTÖ nezdinde ve AB ile ikili ilişkilerimiz çerçevesinde gerekli takip yapılacak. Kararın AB'nin önlemlerini gözden geçireceği temmuz ayından önce çıkmış olması da bu anlamda önemli. AB'nin bu karar sonrasında mevcut önlemlerini uyumlaştırması gerekiyor.Türkiye Çelik Üretcleri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, konuyla ilgili olarak "DTÖ'nün kararı, AB'nin konruma tedbiri uygulamasının haksız vu hukuksuz olduğnu net bir şekilde gösterdi" değerlendirmesini yaptı.