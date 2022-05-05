3600 ek göstergede son dakika! AK Parti’den milyonlara müjde gibi haber! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

'SÖZLEŞMELİLER KONUSU'



Sendika olarak ikinci gündem maddelerinin sözleşmeliler konusunun olduğunu ifade eden Yalçın, "İstihdamda zorluk çekilen yerlerde personel tutmaya yönelik bir seçenek olarak 2011'den sonra yeniden bir yola girildi. Fakat bu yolda memnuniyetsizlikler, tartışmalar, kıyaslamalar, onda var bizde niye yok. Aynı işi yapıyoruz. Aynı camide kadrolu imam, süresiz sözleşmeli imam, süreli sözleşmeli imam, fahri Kur'an kursu hocası gibi aynı işi yapan farklı farklı unvanlar da gibi bazılarına 3+1 uygulaması sağlık, diyanet ve eğitim 4+2 idi o 3+1'e indi. Yani bir miktar ceza indirimi yapıldı. Ama bazılarının yolu kapalı müebbet onların ki. Orayı bir şekilde düzenlememiz lazım. Bu konuda bir memnuniyet üretmek lazım çünkü istihdam biçimi olarak yaygınlaştı. Artık doğusu batısı yok. Her tarafta sözleşmeli istihdama geçildi. Fakat arada çok ciddi fark var. 19 ayrı fark vardı aralarında. Biz onu toplu sözleşmede bir iki tanesini çözdük 17'ye düştü. Ama bu iş huzurunu da iç huzurunu da kamu görevlisinin etkiliyor. Bunun için de toplu sözleşmede bir karar aldık. 2022 içerisinde bunu çalışacağız ve bunu da bir hale yola getireceğiz. Sonucu bağlayacağız. Düzenleme için yetkili iradeye siyasi iradeye teslim edeceğiz diye Çalışma Bakanlığı ile sosyal ortaklar olarak bir araya gelip bu çalışmayı bir aşamaya getireceğiz. Çünkü 39 ayrı mevzuat 17 ayrı farka dönüşmüş durumda. Bu kadar dağınıklık olmamalı diyoruz" diye konuştu.