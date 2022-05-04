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Haberler Galeri Komisyon 3. kez toplanıyor! Ek göstergesi olmayan memurlar dikkat! 3600 ek gösterge ile neler değişecek? Maaş ve ikramiyeler...

Komisyon 3. kez toplanıyor! Ek göstergesi olmayan memurlar dikkat! 3600 ek gösterge ile neler değişecek? Maaş ve ikramiyeler...

3600 ek gösterge ile neler değişecek? 3600 Ek Gösterge Komisyonu, bu ay üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Milyonları yakından ilgilendiren toplantıda göstergesizlere ek gösterge verilmesi ve düşük ek göstergelerin yükseltilmesi talep ediliyor. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi konusunda çalışmalar sürerken, söz konusu düzenlemenin tüm memurları kapsaması bekleniyor. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 13:20
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Komisyon 3. kez toplanıyor! Ek göstergesi olmayan memurlar dikkat! 3600 ek gösterge ile neler değişecek? Maaş ve ikramiyeler...

3600 ek gösterde 3. toplantı ne zaman yapılacak? Memur maaşı, memur emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinde hesaplama kalemi olan ek gösterge uygulaması, kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergenin 3600'e yükseltilmesi için çalışmalar sürerken, ek göstergesi olmayan memurların da bu kapsama alınması talep ediliyor. Peki, 3600 ek gösterge ile neler değişecek? 3600 ek göstergede son durum nedir? İşte haberin detayları...

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Komisyon 3. kez toplanıyor! Ek göstergesi olmayan memurlar dikkat! 3600 ek gösterge ile neler değişecek? Maaş ve ikramiyeler...

EK GÖSTERGESİ OLMAYAN MEMURLAR DİKKAT!

Memur-Sen, göstergesizlere ek gösterge verilmesini ve düşük ek göstergelerin yükseltilmesini talep ediyor. Yüz binlerce kamu çalışanın ve memur emeklisinin merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor.

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Komisyon 3. kez toplanıyor! Ek göstergesi olmayan memurlar dikkat! 3600 ek gösterge ile neler değişecek? Maaş ve ikramiyeler...

3600 EK GÖSTERGE 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, üçüncü toplantısını 10 Mayıs'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin görüşüldüğü komisyonda, dört meslek grubunun dışında kalan kamu görevlilerinin durumu da gündeme getirilecek.

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Komisyon 3. kez toplanıyor! Ek göstergesi olmayan memurlar dikkat! 3600 ek gösterge ile neler değişecek? Maaş ve ikramiyeler...

"DÜZENLEME GENİŞ ŞEKİLDE ELE ALINMALI"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, memur maaşı, memur emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinde hesaplama kalemi olan ek gösterge uygulamasının, kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğini belirtti.

Hükümet ile 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlara dair görüşmeleri bir süredir yürüttükleri anımsatan Tonbul, şunları kaydetti:

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Komisyon 3. kez toplanıyor! Ek göstergesi olmayan memurlar dikkat! 3600 ek gösterge ile neler değişecek? Maaş ve ikramiyeler...

"Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi bir seçim vaadiydi. Bunun hayata geçirilmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Memur-Sen olarak dört hizmet grubunun yanında odaklandığımız diğer kesimler göstergesizler ve ek göstergesi 2200'den düşük olanlar. 2 milyon memur emeklisinin yarıya yakınını ek göstergesizler ve düşük ek göstergeliler oluşturuyor. Dört hizmet sınıfıyla birlikte bu kesimlerin de ek gösterge düzenlemesinden yararlanmasını istiyoruz. Düzenleme, geniş bir şekilde ele alınmalı ve çok sayıda kişi bundan faydalanmalı. Çünkü göstergesizler ve düşük göstergeliler en mağdur kesim. Bu kesimlerin de gelir seviyesinin artırılması gerekiyor."