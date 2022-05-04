HaberlerGaleriKomisyon 3. kez toplanıyor! Ek göstergesi olmayan memurlar dikkat! 3600 ek gösterge ile neler değişecek? Maaş ve ikramiyeler...
Komisyon 3. kez toplanıyor! Ek göstergesi olmayan memurlar dikkat! 3600 ek gösterge ile neler değişecek? Maaş ve ikramiyeler...
3600 ek gösterge ile neler değişecek? 3600 Ek Gösterge Komisyonu, bu ay üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Milyonları yakından ilgilendiren toplantıda göstergesizlere ek gösterge verilmesi ve düşük ek göstergelerin yükseltilmesi talep ediliyor. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi konusunda çalışmalar sürerken, söz konusu düzenlemenin tüm memurları kapsaması bekleniyor. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler...