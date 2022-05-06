3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge hangi memurları kapsayacak? Son gelişmeler...
3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman? Milyonlarca memurun heyecanla beklediği 3600 ek göstergede sona gelindi. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerini yakından ilgilendiren ek gösterge artışında üçüncü toplantı için geri sayım başladı. 3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyelerde artış yaşanacak. Peki, 3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge hangi memurları kapsayacak? İşte haberin detayları...
3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takibinde 3600 ek gösterge çalışmaları devam ediyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş ve ikramiyelerinin hesaplanmasında etkili olan ek göstergenin artırılması gündemde. 3600 ek göstergenin hangi memurları kapsayacağı merakla bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge hangi memurları kapsayacak? İşte cevaplar...
3600 EK GÖSTERGE 3. TOPLANTI NE ZAMAN?
Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, üçüncü toplantısını 10 Mayıs'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin görüşüldüğü komisyonda, dört meslek grubunun dışında kalan kamu görevlilerinin durumu da gündeme getirilecek.
"DÜZENLEME GENİŞ ŞEKİLDE ELE ALINMALI"
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, memur maaşı, memur emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinde hesaplama kalemi olan ek gösterge uygulamasının, kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğini belirtti.
Hükümet ile 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlara dair görüşmeleri bir süredir yürüttükleri anımsatan Tonbul, şunları kaydetti:
"Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi bir seçim vaadiydi. Bunun hayata geçirilmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Memur-Sen olarak dört hizmet grubunun yanında odaklandığımız diğer kesimler göstergesizler ve ek göstergesi 2200'den düşük olanlar. 2 milyon memur emeklisinin yarıya yakınını ek göstergesizler ve düşük ek göstergeliler oluşturuyor. Dört hizmet sınıfıyla birlikte bu kesimlerin de ek gösterge düzenlemesinden yararlanmasını istiyoruz. Düzenleme, geniş bir şekilde ele alınmalı ve çok sayıda kişi bundan faydalanmalı. Çünkü göstergesizler ve düşük göstergeliler en mağdur kesim. Bu kesimlerin de gelir seviyesinin artırılması gerekiyor."
"YANSITMA ORANLARI DA YÜKSELTİLMELİ"
Tonbul, ek göstergelerle birlikte yansıtma oranlarının da yükseltilmesini talep ettiklerini belirterek "2200 ek gösterge ve göstergesi bunun altında olanlar için en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 55'i, emekliliğe esas aylığın bir bileşeni. Bu yüzde 55'lik yansıtma oranının da yüzde 75'e yükseltilmesini istiyoruz." dedi.
Memur-Sen'in hizmet kollarıyla birlikte ek gösterge düzenlemesine dair tüm taleplerini kamu işverenine ilettiğini vurgulayan Tonbul, buna karşın kendilerine henüz bir teklif sunulmadığını, kamu işvereninden üçüncü toplantı masaya teklifle gelmesini beklediklerini söyledi.
MAYIS'TA MECLİS'E GELİYOR
3600 ek gösterge çalışması yapılan toplantıların ardından Mayıs ayında tamamlanacak ve TBMM'ye gelecek. Son toplantının 10 Mayıs'ta yapılması bekleniyor. Bu toplantı sonucunda ortaya çıkacak taslak metin TBMM gündemine gelerek yasalaşacak.
Ek gösterge artışları ile memurların hem emekli maaşları hem de emekli ikramiyeleri artacak. Maaşlarda 1300 TL'yi geçen artışlar söz konusu olurken emekli ikramiyelerinde artış 40 bin liranın üzerine çıkacak.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
3600 ek gösterge öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Söz konusu düzenlemenin tüm memurları kapsaması talep edildi. Bugün yapılacak ilk görüşmede, 3600 ek göstergenin kimleri kapsayacağının da konuşulması bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE SONRASI KİM, NE KADAR ALACAK?
3600 ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşire maaş ve ikramiyelerinin şu şekilde olması bekleniyor:
ÖĞRETMEN, POLİS, DİN GÖREVLİSİ
(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.242 - 6.399 - 1.157
İkramiye: 168.031 - 205.113 - 37.082
(30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.592 - 6.826 - 1.234
Emekli ikramiyesi: 201.637 - 246.135 - 44.498
(35 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.941 - 7.252 - 1.311
Emekli ikramiyesi: 235.243 - 287.158 - 51.915
HEMŞİRE
(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.095 - 6.399 - 1.304
İkramiye: 163.322 - 205.113 - 41.791
(30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.435 - 6.826 - 1.391
İkramiye: 195.986 - 246.135 - 50.149
(35 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı: 5.775- 7.252 - 1.477
İkramiye: 228.651 - 287.158 - 58.507
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