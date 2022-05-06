3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge hangi memurları kapsayacak? Son gelişmeler...

3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takibinde 3600 ek gösterge çalışmaları devam ediyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş ve ikramiyelerinin hesaplanmasında etkili olan ek göstergenin artırılması gündemde. 3600 ek göstergenin hangi memurları kapsayacağı merakla bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge 3. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge hangi memurları kapsayacak? İşte cevaplar...

3600 EK GÖSTERGE 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, üçüncü toplantısını 10 Mayıs'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin görüşüldüğü komisyonda, dört meslek grubunun dışında kalan kamu görevlilerinin durumu da gündeme getirilecek.