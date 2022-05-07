Son dakika: Metro hattının yüzde 70’i tamamlandı! Bakan Karaismailoğlu İBB’yi eleştirdi: Milletimiz İstanbul’daki beceriksizliği izliyor





"İBB, 3 SENE GEÇMESİNE RAĞMEN KAYDA DEĞER BİR ÇALIŞMA YAPMADI"

Sözlerine İBB'nin yapmadığı projelerden de bahsederek devam eden Bakan Karaismailoğlu, "Azimli çalışmalarımız, devlet aklıyla yapılan planlamalar, sektörle, üniversitelerle yaptığımız iş birlikleri ve ortak akıl çalışmaları meyvelerini veriyor. Ve önümüzdedeki cumartesi günü de Türkiyemizin 2'nci, dünyanın ise 5'inci denize dolgu havalimanı olan Rize-Artvin havalimanını 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açacağız. Türkiye'mizin dört köşesinde hem de güzel İstanbulumuzda yaptığımız eserlerle hıza ve konfora odaklanıyoruz. Biliyoruz ki bu hizmetlerin ekonomimize sağlayacakları katma değer ile milletimize daha pek çok hizmet sunulmasına vesile olacaklar. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattımızın da İstanbulluların seyahatine getireceği kolaylığın yanı sıra, ekonomik fayda açısından çok önemli getirileri olacaktır. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancı; Karayolu Bakım ve İşletme Kazancı: 2,4 milyar dolar, Zaman Kazancı: 3,6 milyar dolar olmak üzere Toplam 6 milyar dolar olacak. Şu anda İBB'nin de devam eden yaklaşık 100 kilometre raylı sistem hattı var. Yerel yönetimlerin en önemli görevi vatandaşına güvenli konforlu ekonomik bir toplu ulaşım sistemi sunmaktır. Maalesef 3 sene geçmesine rağmen kayda değer bir çalışma bulunmamaktadır. Bizler ise 2023 yılına kadar İstanbul'da devam eden 103 km metro inşaatının tamamını bitirip İstanbulluların hizmetine sunacağız. Hatta, bu yaz sonuna kadar; Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattını, İBB yapmadığı için 2 yıl önce bakanlık olarak devraldığımız Başakşehir Metrokent-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattını, Kağıthane İstanbul Havalimanı Metro hattını hizmete açacağız" ifadelerine yer verdi.