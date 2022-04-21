Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı ne zaman açılacak? Bakan Adil Karaismailoğlu tarihi duyurdu

"Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, özellikle büyük şehirlerdeki vatandaşlarımızın hayatının kolaylaştırılması, trafik sıkışıklığının ortadan kalkması için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdik. Yenilerini de yapmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar ülkemiz genelinde işletme altındaki 812 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 312 kilometresi Bakanlığımız tarafından inşa edilmiştir. Bu hatlarla yılda 2 milyar 393 milyon yolcu taşınmıştır.

Şu anda da Bakanlığımızca yapımı devam eden 14 projede toplam 185 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunuyor. Bunların 7'si İstanbul'da hızla ilerliyor. İstanbullular için şehrin trafik sorununu azaltacak, toplu ulaşım ile daha hızlı, konforlu seyahat etmelerini sağlayacak projeleri planlıyor ve uyguluyoruz. İstanbulluların ihtiyaç duyduğu zamanda onlara çözümlerle geliyoruz. Çünkü hep birlikte milletimize sevda ile hizmet ediyoruz."