Bakan Adil Karaismailoğlu, Aşık Şenlik Tüneli Işık Görme Töreni’nde konuştu! Yol 4 kilometre daha kısalacak

Ardahan'da bugüne kadar ulaşım ve iletişim yatırımları için 6 milyar 538 milyon liraya yakın yatırım yapıldığını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"2003'e kadar Ardahan'da hiç bölünmüş yol yoktu. Bugün 131 kilometre bölünmüş yolumuz var. Bitümlü sıcak kaplamalı yolu olmayan Ardahan'a 132 kilometre sıcak asfaltlı yol yaptık. Ardahan'da 280 kilometrelik tek yol yapım ve iyileştirme gerçekleştirdik. 632 metre uzunluğunda 16 köprü inşa ettik. Ardahan'da tutarları 2 milyar 549 milyon lirayı aşan 9 kara yolu projesine devam ediyoruz. 79 kilometrelik Türkiye-Gürcistan Azerbaycan yolunu çift hatlı ve sinyalizasyonlu olarak inşa ettik. Yolumuz 30 Ekim 2017'de hizmete açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demir yolu bağlantısı sağladık. 2021 yılında bu hattan taşınan yük miktarını bir önceki yıla göre yüzde 80 oranında artırdık."