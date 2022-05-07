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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den hayvancılara destek müjdesi : Oğlak tiftik desteğimizi 70 TL olarak ilan ediyorum

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.05.2022
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den hayvancılara destek müjdesi : Oğlak tiftik desteğimizi 70 TL olarak ilan ediyorum

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, '2'nci Geleneksel Ankara Tiftik Keçisi Festivali'nde "Oğlak tiftik desteğimiz 35 lirayken bugün itibarıyla 70 lira olarak ilan ediyorum. Aynı şekilde anaç tiftikle ilgili 30 lira olan desteğimizi de 60 lira olarak ilan ediyorum, hayırlı olsun" dedi.

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