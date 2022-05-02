Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: YHT'de yolcu rekoru
Yüksek hızlı trenlerle (YHT) 29 Nisan tarihinde bütün parkurlarda taşınan 29 bin 477 yolcu ile en yüksek günlük taşıma sayısı elde edildi. Bilet satış sitelerine günlük hemen hemen 1,5 milyon kişi ziyaret etti ve bu alanda rekora ulaşıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nın akabinde demir yollarında da yolcu taşıma rekoru kırıldı.
Ramazan Bayramı sebebiyle çoğalan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer konuldu.
Bayram ilaveleriyle şehirlerarası hizmet veren günlük yolcu sefer sayısı 272'ye çıkarılırken, günlük 75 bin koltuk kapasitesiyle hizmet verildi.
NUMARALI SATIŞLAR TAMAMIYLA DOLDU
Bilet satış sitelerini günlük 1,5 milyona yakın kişinin ziyaret etti ve bu alanda rekor kırıldı. Ayrıca 29 Nisan-8 Mayıs'ta numaralı satış yapılan yolcu trenleri tamamen doldu.
29 Nisan'da YHT'lerle tüm parkurlarda taşınan 29 bin 477 yolcu sayısıyla YHT'lerin açılışından bu yana en yüksek sayıya ulaşıldı.
REKOR SEVİYE
Öte yandan Ankara-İstanbul arasında 13 bin 502 yolcu, bu koridorda taşınan en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.
Ayrıca ana hat trenlerindeki 2022 yılı yolcu ortalaması 10 bin 684 kişiyken, 30 Nisan'da 17 bin 868 kişi bayram seyahatine çıktı.
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