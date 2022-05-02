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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: YHT'de yolcu rekoru

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: YHT’de yolcu rekoru

Yüksek hızlı trenlerle (YHT) 29 Nisan tarihinde bütün parkurlarda taşınan 29 bin 477 yolcu ile en yüksek günlük taşıma sayısı elde edildi. Bilet satış sitelerine günlük hemen hemen 1,5 milyon kişi ziyaret etti ve bu alanda rekora ulaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nın akabinde demir yollarında da yolcu taşıma rekoru kırıldı.



Ramazan Bayramı sebebiyle çoğalan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer konuldu.

34 BİN KAPASİTE ARTIŞI

Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) YHT hatlarında ek seferlerle 10 bin 728 kişilik, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kapasite artışı sağlandı.

Bayram ilaveleriyle şehirlerarası hizmet veren günlük yolcu sefer sayısı 272'ye çıkarılırken, günlük 75 bin koltuk kapasitesiyle hizmet verildi.



NUMARALI SATIŞLAR TAMAMIYLA DOLDU

Bilet satış sitelerini günlük 1,5 milyona yakın kişinin ziyaret etti ve bu alanda rekor kırıldı. Ayrıca 29 Nisan-8 Mayıs'ta numaralı satış yapılan yolcu trenleri tamamen doldu.


29 Nisan'da YHT'lerle tüm parkurlarda taşınan 29 bin 477 yolcu sayısıyla YHT'lerin açılışından bu yana en yüksek sayıya ulaşıldı.

REKOR SEVİYE

Öte yandan Ankara-İstanbul arasında 13 bin 502 yolcu, bu koridorda taşınan en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.



Ayrıca ana hat trenlerindeki 2022 yılı yolcu ortalaması 10 bin 684 kişiyken, 30 Nisan'da 17 bin 868 kişi bayram seyahatine çıktı.



Bölgesel trenlerde ise 2022 yılında günlük ortalama 25 bin 591 kişi seyahat ederken, 29 Nisan'da bu sayı 43 bin 307 yolcuya ulaştı.

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