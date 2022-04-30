Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den girişimcilere bayram müjdesi! 12 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli kredi

6.Girişimci esnaf kredisi

Kimler faydalanabilir?

-Bu krediden Esnaf-Sanatkar siciline ve odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkar niteliğindeki usta veya 30 yaşını aşmamış genç girişimci şahıs firmaları faydalanabilecektir.

-Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından %100 faiz desteği sağlandığı gibi teminat verme konusunda sorun yaşayanlara Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kullanım imkanı tanınacaktır.

-Söz konusu kategorilerdeki genç girişimcilere 100 bin TL, usta girişimcilere ise 275 bin TL limitli kredi sağlanacaktır.