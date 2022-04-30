Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den girişimcilere bayram müjdesi! 12 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli kredi
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, girişimcilere yönelik yeni kredi paketlerini açıkladı. Bakan Nebati avantajlı faiz oranlarıyla azami 12 ay anapara ödemesiz dönem ve 60 aya varan vade imkanı sunulacağını duyurdu.
Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati girişimcilere yönelik 6 Kredi paketini duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Bakan Nebati "Girişimcilerimize Bayram Müjdemiz; Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz" dedi.
Bakan Nebati, 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini hayata geçirdiklerini ve Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkanı sunulduğunu açıkladı.
1.GENÇ GİRİŞİMCİ KREDİSİ ÜST LİMİT 350 BİN TL,
Kimler faydalanabilir?
-35 yaşını aşmamış
-Üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun
-Mezun olduğu bölümle ilgili iş tecrübesi bulunmayan girişimciler faydalanabilecektir.
2.CESUR GİRİŞİMCİ KREDİSİ ÜST LİMİT 400 BİN TL
Kimler faydalanabilir?
-45 yaşını aşmamış
-Üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun
-Eğitimini aldığı ve en az 2 yıl deneyim kazandığı iş kolunda kendi iş yerini açmak isteyen girişimciler faydalanabilecek.
3.USTA GİRİŞİMCİ KREDİSİ ÜST LİMİT 300 BİN TL
Kimler faydalanabilir?
-45 yaşını aşmamış
-mesleki kuruluşlardan eğitim sertifika/belgesi bulunan
-ilgili iş kolunda deneyim sahibi olan girişimciler faydalanabilecektir.
4.TEKNO GİRİŞİMCİ KREDİSİ ÜST LİMİT 500 BİN TL
Kimler faydalanabilir?
-Teknokent'te faaliyet gösteren
-Bilişim ve yazılım alanında faaliyette bulunan
-TÜBİTAK, KOSGEB veya Bakanlık gibi kamu kurum ve kuruluşların teknoloji odaklı hibe/destek programlarından yararlanmaya hak kazanmış girişimciler faydalanabilecektir.
5.HALK GİRİŞİMCİ KREDİSİ ÜST LİMİT 250 BİN TL
Kimler faydalanabilir?
-Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/kurmuş olan girişimciler faydalanabilecektir.
Girişimcilerin gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olması durumunda kredi üst limiti 300 bin TL olarak uygulanacaktır.
6.Girişimci esnaf kredisi
Kimler faydalanabilir?
-Bu krediden Esnaf-Sanatkar siciline ve odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkar niteliğindeki usta veya 30 yaşını aşmamış genç girişimci şahıs firmaları faydalanabilecektir.
-Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından %100 faiz desteği sağlandığı gibi teminat verme konusunda sorun yaşayanlara Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kullanım imkanı tanınacaktır.
-Söz konusu kategorilerdeki genç girişimcilere 100 bin TL, usta girişimcilere ise 275 bin TL limitli kredi sağlanacaktır.
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